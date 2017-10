Neuer Fünfsterner im "A la Carte" Guide

Heinz Reitbauer und Andreas Döllerer weiterhin beste Restaurants im Guide "A la Carte" – Andreas Senn bekommt 5. Stern

An der Spitze des neuen Guide "A la Carte" 2018 hat sich nicht viel getan. Wie bereits die Jahre zuvor führen Heinz Reitbauer (Steirereck) und Andreas Döllerer (Döllerers Genussrestaurant) die Liste mit 99 Punkten und 5 Sternen an. Konstantin Filippou, Thomas Dorfer (Landhaus Bacher), Simon Taxacher und Silvio Nickol halten mit 98 Punkten ebenfalls weiterhin 5 Sterne. In die Riege der Fünfsterner ist heuer Andreas Senn (Senns Restaurant) mit 95 Punkten (Vorjahr: 90 Punkte) aufgenommen worden.

foto: senns Andreas Senn wird mit 5 Sternen ausgezeichnet

Ordentlich Punkte einbüßen musste man in Tirol. Matthias Seidl (Skiclub Arlbergstube) fiel von 92 auf 85 Punkte, Gottfried Prantl (Ötztaler Stube) von 93 auf 84 Punkte und Mario Döring (Chefs Table) von 92 auf 72 Punkte. Dafür steigt im gleichen Bundesland Gunther Döberl (Stiar) mit 89 Punkten und 4 Sternen in die Wertung ein. Das Restaurant in Ischgl wurde von Familie Zangerl (Hotel Silvretta) vor kurzem errichtet. Ebenfalls neu eingestiegen sind die Restaurants Severin’s in Lech am Arlberg (89 Punkte) sowie die Wiener Restaurants Heunisch & Erben (80 Punkte) und Mast Weinbistro (80 Punkte).

Der neue Guide "A la Carte" präsentiert sich heuer in einem größeren Format. Neue Spalten und Schriftarten sollen die Texte leichter lesbar machen. Außerdem gibt es Fotos von den besten Lokalen und eine Landkarte zur besseren Orientierung. In einer eigenen Rubrik findet man Tipps für Lokale mit Mittagessen und Take-Away-Angebot. (stra, 1.10.2017)

Die besten Restaurants im "A la Carte 2018": 95–99 Punkte, 5 Sterne

99 Döllerer’s Genießerrestaurant, Andreas Döllerer, Golling (S)

99 Steirereck, Heinz Reitbauer, Wien

98 Konstantin Filippou, Konstantin Filippou, Wien

98 Landhaus Bacher, Thomas Dorfer, Mautern (NÖ)

98 Restaurant Simon Taxacher, Simon Taxacher, Kirchberg in Tirol

98 Silvio Nickol, Silvio Nickol, Wien

97 Alexander, Alexander Fankhauser, Hochfügen (T)

97 Obauer, Karl und Rudolf Obauer, Werfen (S)

96 Frierss Feines Eck, Stefan Lastin, Villach (K)

96 Gourmet-Restaurant Aurelio's, Christian Rescher, Lech am Arlberg (V)

96 Paznauner Stube, Martin Sieberer, Ischgl (T)

96 Schlossstern, Christian Silmbroth, Velden (K)

96 See-Restaurant Saag, Hubert Wallner, Techelsberg am Wörthersee (K)

96 Steira Wirt, Richard Rauch, Trautmannsdorf (ST)

96 Taubenkobel, Alain Weissgerber, Schützen am Gebirge (B)

96 Yscla-Stüva, Benjamin Parth, Ischgl (T)

95 Griggeler Stuba, Thorsten Probost, Lech am Arlberg (V)

95 Ikarus, Martin Klein, Salzburg (S)

95 Johanna & Johannes Maier, Johanna und Johannes Maier, Filzmoos (S)

95 Le Ciel by Toni Mörwald, Roland Huber, Wien

95 Mraz & Sohn, Markus Mraz, Wien

95 Senns Restaurant, Andreas Senn, Salzburg