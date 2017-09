60 Jahre AUA: Von der Pleiteairline zum kleinen Wirtschaftswunder

foto: regine hendrich

Am Anfang waren auch Käseigel und russische Eier. Was die AUA Mittwochabend kredenzte, stand in den Anfangsjahren auch auf dem Speiseplan der Fluggäste. Zum 60. Geburtstag der Airline lud Robert Zadrazil, Chef der Unicredit-Tochter Bank Austria, als Hausherr in das Gebäude am Wiener Schottenring. Aus gutem Grund: Vor knapp 60 Jahren wurde in einem der Sitzungssäle der damaligen Creditanstalt die AUA gegründet.

Im Bild: AUA-Chef Kay Kratky mit einigen seiner Vorgänger.