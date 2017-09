Viele Top-Manager haben Nachholbedarf bei Digitalkompetenz

Deutsche Konzerne nur schlecht auf den digitalen Wandel vorbereitet

Viele Vorstände deutscher Konzerne sind einer Studie zufolge schlecht auf den digitalen Umbruch vorbereitet. Demnach bringt nicht einmal jedes zehnte Führungsmitglied von Dax- oder MDax-Unternehmen über einen vorigen Job in einem Digitalunternehmen oder in einer Entwicklungsabteilung das entsprechende Rüstzeug mit, wie aus einer gemeinsamen Analyse der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) und einer Denkfabrik der Dieter Schwarz Stiftung hervorgeht. Der Reuters vorab vorliegenden Studie zufolge verfügt nur jeder vierte der Manager über substanzielle unternehmerische Vorerfahrung.

Nachholbedarf

"Zweifellos haben die wichtigsten börsennotierten Unternehmen Deutschlands bei der Besetzung der Vorstandsteams großen Nachholbedarf in Bezug auf Entrepreneurship, Gründergeist und Digitalerfahrung", sagte HTW-Professor Julian Kawohl, der die Studie gemeinsam mit dem Heilbronner Wissenschaftler Jochen Becker erstellt hat. Dafür nahmen sie 411 Lebensläufe von Vorständen aller 80 Dax- und MDax-Unternehmen unter die Lupe. Dabei wurden sowohl Unternehmenswebseiten und Geschäftsberichte als auch Profile in den Business-Netzwerken LinkedIn und Xing herangezogen.

Als Richtschnur für die Digitalerfahrung wurden die Lebensläufe der Manager auf Arbeitsstationen und Engagements im digitalen Bereich hin durchforstet. Dabei wurde Führungs- oder Aufsichtsratspositionen in der Digitalwirtschaft etwa in Software- oder IT-Konzernen ebenso berücksichtigt wie Erfahrungen in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen als Ausweis der Beschäftigung mit Zukunftsthemen. Auch das Engagement im digitalen Umfeld in Verbänden oder Gremien bezogen die Wissenschaftler mit ein. (Reuters, 28.9.2017)