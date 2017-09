Abzug der deutschen Bundeswehr aus Incirlik abgeschlossen

Truppenabzug vom türkischen Luftwaffenstützpunkt – Umzug nach Jordanien soll im Oktober vollzogen sein

Berlin/Ankara – Die Deutsche Bundeswehr hat den Truppenabzug vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik abgeschlossen. Die letzten deutschen Soldaten verließen die türkische Militärbasis am Mittwoch, wie die Bundeswehr mitteilte. Demnach wird die Verlegung der Truppen zur Luftwaffenbasis Al-Asrak in Jordanien mit dem Eintreffen der Tornado-Aufklärungsflugzeuge Anfang Oktober weitgehend fertiggestellt sein.

Kontingentführer Oberst Stefan Kleinheyer nannte die Truppenverlegung eine "Mammutaufgabe", die "einzigartig in der Geschichte der Bundeswehr" sei. Wegen eines Streits mit der türkischen Regierung um Besuchsrechte deutscher Abgeordneter bei Bundeswehrsoldaten in Incirlik hatte die deutsche Bundesregierung Anfang Juni die Verlegung des Bundeswehr-Kontingents nach Jordanien beschlossen. Die Bundeswehr soll den internationalen Einsatz gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien und im Irak künftig von dort aus unterstützen. (APA, 27.9.2017)