Die gezielte Suche nach Planet Neun hat begonnen

Astronomen wollen die ungefähre Position des mutmaßlichen neunten Planeten unseres Sonnensystems errechnet haben

illustration: nasa/jpl-caltech Mehrere Gruppen von Astronomen haben sich auf die Suche nach Planet neun gemacht. Ob er tatsächlich existiert, ist allerdings noch nicht bewiesen.

Santa Cruz – Seit die beiden US-Astronomen Chad Trujillo und Scott Sheppard 2014 bei einigen Asteroiden im fernen Kuipergürtel ungewöhnliche Umlaufbahnen festgestellt haben, mehren sich die Hinweise, dass am Rande unseres Sonnensystems ein bisher unentdeckter Riesenplanet seine Kreise zieht. Beobachtet wurde "Planet Neun" freilich noch nicht – aber das könnte sich womöglich bald ändern.



Als Trujillo und Sheppard ihre Beobachtungen publik machten und den Verdacht äußerten, ein großer planetarer Körper würde die Bahnen der Kuipergürtelobjekte beeinflussen, machten sich ihre Kollegen Konstantin Batygin und Michael E. Brown vom California Institute of Technology (Caltech) daran, ihre These zu widerlegen, was ihnen jedoch nicht gelang – im Gegenteil: Mehr und mehr Indizien wiesen sogar auf einen Planeten von enormer Größe hin.

illustr.: caltech/r. hurt (ipac) Die Orbits einiger Kuipergürtelobjekte weisen alle in eine bestimmte Richtung. Für die Astronomen Konstantin Batygin und Michael E. Brown ist dies ein Hinweis, dass ein großer Planet gravitativen Einfluss übt.

Von bis zu zehnfacher Erdmasse

In den vergangenen drei Jahren zogen zahlreiche Astronomen ihre Schlüsse aus den verfügbaren Daten und zeichneten ein bereits recht konkretes Bild von dem fernen Begleiter: So soll Planet Neun vier- bis zehnmal so viel Masse besitzen wie die Erde. Für eine Runde auf seiner langgestreckten Umlaufbahn benötigt er 10 bis 20.000 Jahre, nähert sich der Sonne aber nur bis auf rund 1.000 Astronomische Einheiten.



Nachdem seine Existenz für viele Wissenschafter mittlerweile weitgehend außer Zweifel steht, geht es künftig vor allem um die Frage "Wo ist er?" Darauf haben Brown und Batygin mittlerweile eine ungefähre Antwort: Berechnungen auf Basis der Orbits zahlreicher transneptunischer Objekte ergaben, dass sich Planet Neun derzeit etwa beim sonnennächsten Punkt seiner Bahn um die Sonne befindet.

mike brown Video: Michael Brown vom California Institute of Technology erklärt, was man bisher über Planet Neun zu wissen glaubt.

Zahlreiche Gruppen suchen

Die Wissenschafter konnten diesen Bereich auf ein Areal nahe beim Sternbild Orion eingrenzen, ein Himmelsausschnitt, der immer noch 400 Quadratgrad groß ist. Davon lassen sich Brown und Batygin aber nicht beirren: Dieser Tage haben sie mit dem Subaru Telescope auf Hawaii mit der gezielten Suche nach der Nadel im Heuhaufen begonnen. Und sie sind dabei nicht alleine: Insgesamt halten derzeit bis zu zehn unabhängige Gruppen nach Planet Neun Ausschau.



Brown gibt sich in einem ausführlichen Blogeintrag zuversichtlich, dass neue Daten und verfeinerte Simulationen künftig den Suchbereich weiter eingrenzen werden. Es könnte sich womöglich nur um Wochen handeln, bis Planet Neun erstmals erspäht wird – vorausgesetzt, er existiert tatsächlich. (tberg, 1.10.2017)