Überweisungsapp Revolut startet in Österreich

Ziel sind heuer noch 50.000 Kunden in Österreich

Die britische Überweisungsapp Revolut bietet nun seine Dienste, darunter ein Girokonto, in Österreich an, vorerst großteils kostenlos. Damit sind Überweisungen von Handy zu Handy möglich. Angeboten wird auch eine Kombination mit einer Mastercard, um zu bezahlen oder Bargeld zu beheben. In Österreich will das Unternehmen heuer noch 50.000 Kunden gewinnen.

2015 gegründet

Revolut wurde 2015 von den ehemaligen Bankern Nikolay Storonsky und Vlad Yetsenko gegründet. Bisher hat das Unternehmen mehr als 88 Millionen US-Dollar (75 Mio. Euro) Kapital eingesammelt. Nach eigenen Angaben hat Revolut zwei Jahre nach seiner Gründung 850.000 Nutzer in 42 Ländern. (APA, 27.9.2017)