S&T hält nach öffentlichem Angebot 92,3 Prozent an S&T Deutschland

Angebote zu 6,6 Mio. neuen Aktien von ehemaligen Kontron-Aktionären eingegangen

Die börsennotierte Linzer S&T AG wird nach einem öffentlichen Angebot neuer S&T-Aktien an ehemalige Aktionäre der Kontron AG rund 92,3 Prozent an der S&T Deutschland Holding, die künftig Kontron S&T AG heißen wird. Angebote von 6,6 Mio. neuen S&T-Aktien seien von ehemaligen Kontron und nunmehrigen S&T Deutschland-Aktionären zugegangen, teilte S&T am Mittwoch mit.

Kontron-Übernahme

Der deutsche Kleincomputer-Herstellers Kontron wurde wie berichtet von S&T übernommen und mit S&T Deutschland verschmolzen. Das Grundkapital der Linzer S&T wird sich nunmehr um 6,6 auf 57,5 Mio. Euro erhöhen. Die neuen Aktien sollen umgehend zum Börsenhandel zugelassen werden, dies soll voraussichtlich bis zum 18. Oktober der Fall sein. (APA, 27.9.2017)