Stromausfall in Innsbruck: Rund 1400 Haushalte betroffen

Kabelbeschädigung bei Bauarbeiten soll Ursache gewesen sein

Innsbruck – In Bereichen zweier Innsbrucker Stadtteile ist es am Mittwochnachmittag zu einem Stromausfall gekommen. Nach Angaben der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) waren rund 1.400 Haushalte in Teilen vom Olympischen Dorf und Arzl davon betroffen.

Als Grund wurde eine Kabelbeschädigung bei Bauarbeiten an der Grenobler Brücke genannt. Der Stromausfall trat kurz nach 15.00 Uhr auf. Gegen 15.45 Uhr konnte die Versorgung durch Umschaltungen im Netz wieder hergestellt werden. (APA, 27.9.2017)