Branchenverband IFR rechnet mit Roboterboom in der Industrie

Einsatzmöglichkeiten steigen

Die Nachfrage nach Industrierobotern zieht nach Einschätzung des Branchenverbandes IFR in den kommenden Jahren kräftig an. Bis 2020 werde der weltweite Bestand von rund 1,828 Millionen Maschinen im vergangenen Jahr auf dann 3,053 Millionen steigen, erklärte die International Federation of Robotics (IFR) am Mittwoch in Frankfurt.

Das rasant wachsende Modellangebot erweitere die Einsatzmöglichkeiten für Industrie-Roboter, erklärte IFR-Präsident Joe Gamma.

Wachstum in Asien

Das stärkste Wachstum verzeichnet die Robotik-Branche den Angaben zufolge aktuell in Asien – angeführt von China als Weltmarktführer. In diesem Jahr würden die Roboter-Installationen in der Region Asien-Australien voraussichtlich um 21 Prozent steigen, in Nord- und Südamerika um 16 Prozent und in Europa um 8 Prozent.

Im vergangenen Jahr baute China den Angaben zufolge seine führende Position mit einem Marktanteil von 30 Prozent aus. Rund 87.000 Maschinen wurden dort verkauft. Deutschland rangiert im weltweiten Vergleich auf Rang fünf und liegt in Europa vorn. Der Roboterabsatz stieg 2016 im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 20.039 Einheiten. (APA, 27.9.2017)