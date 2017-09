Darwin und die Digitalwirtschaft in Wien

Livestream von Digitalkonferenz "Darwin's Circle" mit Alibaba, Google, Youtube, Airbnb, Palantir

Wien – Es geht etwa um digitalen Handel, Banking, das Auto der Zukunft, digitale Ökosysteme und sprengt also den thematischen Rahmen von derStandard.at/Etat ein Stück, aber es geht bei der Digitalkonferenz "Darwin's Circle" am Donnerstag in Wien auch (nachmittags) um Journalismus und die Zukunft der Medien. Wir übernehmen hier den Livestream von der prominent besetzten Veranstaltung und werden – über Medienaspekte – auch berichten.

Die Konferenz ist prominent besetzt, etwa mit Alexander Karp, Gründer des mit über 20 Milliarden Dollar bewerteten Big-Data-Spezialisten Palantir, Terry von Bibra vertritt den chinesischen Onlinehandelsriesen Alibaba, der österreichische Rewe-Boss Marcel Haraszti, Kanzler Christian Kern (SPÖ) und Karl-Theodor zu Guttenberg (auf dem Rückweg zur CSU, hier als Vertreter von Spitzberg Partners), Digitalmediologe Jeff Jarvis, Ex-"Bild"-Chef Kai Diekmann, und nach Marken von Google und Youtube bis Airbnb.

Die Konferenz veranstaltet die österreichische Dependance der Berliner Digitalberatungsagentur Darwin's Lab, an der Werber Rudi Kobzas Kobza Media und sein Partner Niko Pelinka zusammen 50 Prozent halten. (red, 28.9.2017)