Live-Stream von der Digitalkonferenz Darwin's Circle

Veranstaltung versammelt zahlreiche Experten in Wien

Der WebStandard streamt die Digitalkonfernez Konferenz Darwin's Circle, die am Donnerstag zahlreiche IT-Experten nach Wien bringt. Darunter Alexander Karp, den Chef der Big-Data-Firma Palantir, oder den Europa-Chef des chinesischen Handelsgiganten Alibaba. Die Keynote hält Bundeskanzler Christian Kern.

Ergänzend versammelt Darwin's Circle hochrangige Experten von Google, Facebook und IBM sowie den New Yorker Journalismusprofessor Jeff Jarvis. Auch der ehemalige deutsche Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, der sich in den vergangenen Jahren dem Thema IT widmete, wird auf der Konferenz auftreten. (red, 28.9. 2017)