Voestalpine errichtet neues Edelstahlwerk in Kapfenberg

Zwischen 2019 und 2021 investiert der Stahlkonzern bis zu 350 Millionen Euro in der Obersteiermark, in der Region hängen rund 3.000 Arbeitsplätze an dem Werk

Wien/Linz/Kapfenberg – Nach mehr als zwei Jahren Planung ist es nun fix: Der oberösterreichische Stahlkonzern Voestalpine errichtet bis 2021 ein komplett neues Edelstahlwerk im steirischen Mürztal. Die entsprechende Entscheidung hat der Aufsichtsrat heute, Mittwoch, gefällt. Das bisher erwartete Investitionsvolumen von 250 bis 300 Millionen Euro wird dabei sogar übertroffen: Jetzt sind dafür 330 bis 350 Millionen budgetiert.

Die Großinvestition sei "die Basis für die Erhaltung von rund 3.000 Arbeitsplätzen in der Steiermark", teilte der Konzern mit. Das neue Werk direkt neben dem bisherigen Werksgelände wird das derzeitige Böhler-Werk ersetzen, das zum Teil schon über 100 Jahre alt ist. Die baulichen Vorbereitungen starten noch vor dem Jahreswechsel. 2021 soll die neue Anlage zur vollautomatisierten Herstellung von Werkzeug- und Spezialstählen in Betrieb gehen.

Schwierige Entscheidung

"Die Entscheidung, die Anlage mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von bis zu 350 Millionen Euro in einem Hochkostenland wie Österreich zu errichten, war alles andere als einfach", so Konzernchef Wolfgang Eder. Nach intensiver Abwägung aller relevanten Standortfaktoren sei die Voestalpine jedoch letztlich zur Überzeugung gelangt, "dass sich das nicht nur für Österreich, sondern auch für Europa außergewöhnliche Investitionsvorhaben hier langfristig rechnen wird". Mit ausschlaggebend für die Standortentscheidung zugunsten Kapfenbergs waren den Angaben zufolge letztlich auch "das hervorragende Forschungsumfeld im Bereich der Metallurgie, die vorhandene Infrastruktur sowie die Nähe zu wichtigen Kunden".

"Wir haben von Anfang an um die Stärken des Traditionsstandortes Kapfenberg gewusst, das Fragezeichen war die Wirtschaftlichkeit im globalen Wettbewerb", ergänzte Franz Rotter, voestalpine-Vorstand und Leiter des Unternehmensbereichs High Tech Performance Division. Während der Errichtung der Anlage würden bis zu 1.000 zusätzliche Arbeitskräfte Beschäftigung finden.

Neues Werk in Donawitz

Erst am Dienstag hatte die Voestalpine ihr neues Drahtwalzwerk im obersteirischen Leoben-Donawitz in Betrieb genommen. Investiert wurden seit 2013 etwa 140 Millionen Euro. Produziert werden sollen dort künftig 550.000 Jahrestonnen Walzdraht. "Mit dieser Anlage sind wir für die nächsten zehn bis 15 Jahre top aufgestellt", sagte Metal-Engineering-Chef Franz Kainersdorfer.

"Wir bewegen uns in einem Hochlohnland und -kontinent, da kommt man mit einfachen Gütern nicht weit", betonte Voestalpine-Chef Wolfgang Eder am Dienstagnachmittag im neuen Werk in Donawitz. Die Werkinvestition diene auch "der technologischen Führerschaft bei Qualitätswalzdraht für anspruchsvolle Anwendungen und Spitzenprodukte".

Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen seien beachtlich: Alleine in der Bauphase generierte das Investment den Konzernangaben zufolge eine Wertschöpfung von rund 60 Millionen Euro in Österreich, davon 40 Millionen in der Steiermark. Zudem würden damit 800 Jobs gesichert, 450 davon in der Steiermark.

Alte Anlage wurde nach Südkorea verkauft

Man habe vor Jahren evaluiert, ob man nur Teile der alten oder die gesamte Walzstraße neu bauen solle, sagte Metal-Engineering-Chef Kainersdorfer. "Wir sind dann aber zu dem Schluss gekommen, dass wir gleich die ganze Walzstraße ersetzen. Dazu kam, dass wir auch eine Halle für den Parallelbetrieb freihatten", so Kainersdorfer. Die alte Anlage wurde nach Südkorea verkauft.

Lager für 18.000 Tonnen Walzdraht

Hergestellt werden hochfester Walzdraht für Zylinderkopfschrauben, hochelastische Kupplungsfedern oder verschleißfeste Wälzlagerrollen. Die unterschiedlich starken Drähte werden nicht nur gewalzt, sondern auch in Glühöfen wärmebehandelt und oberflächenbeschichtet. Angeschlossen ist ein Lager für rund 18.000 Tonnen Walzdraht.

Seit Anfang September wird in Donawitz in vier Schichten gefahren. 60 Prozent der Produktion sind für den "Automotive"-Sektor gedacht – in jedem modernen Pkw sind rund 120 Kilogramm Endprodukte aus Draht verbaut. Dazu gehören unter anderem auch Zündkerzenhalter. Der Rest geht in den Baubereich, konkret in Befestigungskomponenten wie etwa Anker oder auch in das Innenleben von Eisenbahnschwellen.

Fast die gesamte Produktion (95 Prozent) wird aus der Steiermark in den europäischen Raum geliefert, "nur einige Spezialitäten nach Übersee", so der Metal-Engineering-Chef. Das Rohmaterial komme fast ausschließlich von der voestalpine. "Wir arrondieren nur etwa fünf Prozent des Bedarfs anderswo", so Kainersdorfer. (APA, red, 26.9.2017)