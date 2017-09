Welche "Star Trek"-Serie ist die beste?

Mit "Star Trek: Discovery" ist vor kurzem das neueste Spin-off der beliebten Science-Fiction-Serie gestartet. Doch welche Serie hat Ihnen am besten gefallen? Stimmen Sie ab!

"Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat."



So begann 1966 die Erfolgsgeschichte des Raumschiffs Enterprise, dessen Fahrt durch die Galaxien man ab 1972 auch im deutschsprachigen Raum verfolgen konnte. Die Idee, die Gene Roddenberry, dem Schöpfer der Serie, vorschwebte, war nichts weniger als eine Utopie: ein Zukunftsszenario, in dem eine multiethnische Crew – darunter ein Alien – selbstverständlich zusammenarbeitet. Und das nur zwei Jahre nach dem Civil Rights Act, in dem die Rassentrennung in den USA für illegal erklärt wurde.



Viele Tabus und Schranken wurden im Lauf der Jahre gebrochen: der erste Kuss zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann im amerikanischen Fernsehen, Frauen, die in Führungspositionen eingesetzt wurden in einer Zeit, in der das noch alles andere als üblich war. Nach drei Staffeln wegen zu niedriger Einschaltquoten abgesetzt, entwickelte sich die Serie zu einem massiven Publikumsliebling, von dem bis heute sechs Ableger und 13 Filme entstanden sind. Das neueste Spin-off, "Star Trek: Discovery", ein Prequel der Originalserie, lief am 25. September auf Netflix an. Einige sahen der Weiterentwicklung mit Skepsis entgegen:

Wie finden Sie die neueste Serie bisher? Wer ist Ihnen der liebste Captain? Was macht "Star Trek" für Sie besonders? Und welche "Star Trek"-Serie ist für Sie die beste aller Zeiten?