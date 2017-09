Norman Shetler wird neuer Stadtkino-Geschäftsführer

Übernimmt mit 1. November die Agenden von Claus Philipp

Wien – Das Stadtkino Wien bekommt einen neuen Geschäftsführer: Norman Shetler übernimmt mit 1. November die Agenden von Claus Philipp, wie die Viennale, der das Stadtkino untersteht, am Mittwoch bekannt gab. Die Trennung von Philipp, der das Haus seit 2009 geleitet hat, erfolgt laut Aussendung "einvernehmlich". Der Filmexperte will "beruflich neue Wege gehen" und sich neuen Aufgaben zuwenden.

Philipp habe das Stadtkino "in den letzten acht Jahren mit Sachverstand, Know How und Expertise geführt", wird das Viennale-Leitungsduo Eva Rotter und Franz Schwartz zitiert. "Auch die Übersiedlung des Stadtkinos vom Schwarzenbergplatz ins Künstlerhaus und die damit einhergehende Positionierung als urbanes Filmzentrum hat er hervorragend umgesetzt." Durch Shetler, der auch Geschäftsführer des Gartenbaukinos ist und diese Funktion weiter behält, will man nicht zuletzt Synergien nutzen, erklärte Rotter.

Die Anfang des Jahres angekündigten Sparmaßnahmen im Ausmaß von 150.000 Euro zur Sicherung des Stadtkinos seien laut Rotter erfolgreich umgesetzt worden. Einerseits war dies durch die Schließung der Nebenspielstätte, dem Filmhaus Kino am Spittelberg, möglich, andererseits trennte man sich von Mitarbeitern. Zudem war das Stadtkino im Rahmen der Künstlerhaus-Sanierung mehrere Monate geschlossen und wird nun zum Start der Viennale wieder seine Pforten öffnen. (APA, red, 27.9.2017)