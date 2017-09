Niedermühlbichler verdächtigt ÖVP, zu viel für Werbung auszugeben

SPÖ veröffentlicht ihr Budget und verspricht, sicher nicht mehr als 6,5 Millionen im Wahlkampf auszugeben

Wien – SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler wirft der ÖVP vor, das Wahlkampfkostenlimit massiv zu überschreiten – allein der Wahlkampfauftakt in der Stadthalle dürfte eine Million Euro gekostet haben, die türkisen Plakatflächem dürften nach SPÖ-Schätzungen 1,5 Millionen Euro kosten. Das wäre etwa das Dreifache dessen, was die SPÖ dafür ausgibt.

Niedermühlbichler veröffentlichte am Mittwoch das rote Wahlkampfbudget, in dem die Fernsehwerbung mit 915.000 Euro den größten Posten darstellt. 750.000 Euro sind für Inserate budgetiert (jene, die man in "Österreich" schalten wollte, werden nun in anderen Medien platziert), mit 600.000 Euro schlagen die Kosten von Social Media zu Buche, derselbe Betrag ist für sämtliche Veranstaltungen veranschlagt,540.000 Euro kosten die roten Plakatflächen. Insgesamt weist die Bundes-SPÖ 5.030.000 Euro Wahlkampfbudget aus, die Landesparteien und befreundeten Organisationen seien angewiesen, nicht mehr als 1,5 Millionen auszugeben, damit das Budget nicht überschritten wird.

Wenig Spenden

Finanziert werde das alles aus der Parteikasse, "eine große Spendenpartei waren wir nie" – in normalen Jahren kämen gerade einmal 1.000 bis 2.000 Euro an Spenden herein, heuer seien es allerdings 129.106 Euro und 55 Cent – alles Kleinspenden.

Von der ÖVP (die schon 2013 die erlaubten sieben Millionen Euro überschritten hat und dafür 300.000 Euro Strafe zahlen musste) will Niedermühlbichler nun wissen, ob sie für die heuer anstehende Strafe schon Rücklagen gebildet hat.

Keine Zeit für Nebenschauplätze

Den eigenen Wahlkampf schätzt Niedermühlbichler keineswegs als missglückt ein – er würde ihn aber auch nicht bei einem Wettbewerb um den besten aller Wahlkämpfe einreichen (da hätte der SPÖ-Wien-Wahlkampf von 2015 bessere Chancen, meint er). Auf jenes interne Strategiepapier, in dem Bundeskanzler Christian Kern (dem "besten Kandidaten" laut Niedermühlbichler) ein "Glaskinn" und ein "prinzessinnenhaftes Gehabe" nachgesagt wurden, wollte er nicht näher eingehen. Nur so viel: Der Verfasser habe die Branche gewechselt, was nahelege, dass er nicht gar so kompetent sei. Und auf die Frage, wer das interne Papier an die Öffentlichkeit gebracht hat, mag er auch nicht viel Energie verschwenden: "Wir haben jetzt nicht die Zeit für Nebenschauplätze."

ÖVP sieht Intransparenz

Die SPÖ sei weiter jede Antwort zu ihren Geldgebern schuldig geblieben, stellte umgehend ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger fest. Vor allem seien weiterhin die Rollen von Vorfeldorganisationen und Vereinen aus dem Umfeld der SPÖ unklar, findet Köstinger und fragt: "Wo ist die Veröffentlichung der einzelnen Spenden und die Offenlegung aller Vereine?"

Zweifel hat die Generalsekretärin am heute vorgelegten Wahlkampf-Budget der Sozialdemokraten. So bleibe die SPÖ nach wie vor die Auskunft schuldig, welche Kosten der mittlerweile gefeuerte Berater Tal Silberstein im SPÖ-Wahlkampf bisher verursacht habe. Laut Medienberichten hätten dessen Aktivitäten mindestens 400.000 Euro gekostet. Die Kosten für den Pensionistenbrief, der in den vergangenen Tagen an die Pensionisten verschickt worden sei, wiederum würden von Experten alleine auf rund 250.000 Euro geschätzt. Dieser Betrag komme in der Aufstellung der SPÖ überhaupt nicht vor. Man selbst "plant", sagte Köstinger, die Wahlkampfkostenobergrenze einzuhalten.

Grüne: ÖVP soll ebenfalls offenlegen

Die Grünen loben zwar die Transparenz-Initiative der SPÖ in Sachen Wahlkampfkosten, bezweifeln aber im Detail die roten Angaben. So gebe die FPÖ 540.000 Euro für Plakatwerbung aus, habe es geheißen. Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik verwies darauf, dass die Grünen 1,9 Mio. Euro für Plakate eingeplant hätten: "Wenn ich durch Österreich fahre, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Christian Kern nur ein Drittel der Plakatflächen der Grünen hat."

Von der ÖVP wird eine ähnliche Offenlegung wie von der SPÖ gefordert. Angesichts der "Mega-Veranstaltungen" und der zahlreichen Plakate der ÖVP rechnet Luschnik mit einer deutlichen Überschreitung der Wahlkampfkostengrenze durch die Partei. Die ÖVP habe die 7 Millionen Euro Kostengrenze schon 2013 um 4,2 Millionen Euro überschritten. Luschnik: "Ich halte es für unrealistisch, dass, wenn man einen so intensiven und aufwendigen Wahlkampf betreibt, diese 7 Millionen Euro Wahlkampfkostenbeschränkung einzuhalten ist."

Für schärfere Regelung

Grundsätzlich forderte der Grüne eine deutliche Verschärfung der Transparenzpflichten für Parteien: Auf falsche Angaben in den Rechenschaftsberichten soll künftig, wie in Deutschland, bis zu drei Jahre Haft stehen. Außerdem will er Umgehungsmöglichkeiten der Wahlkampfkostengrenze abstellen und die Überziehungskosten erhöhen. Völlig untersagen will Luschnik angesichts der hohen Spendeneinnahmen der ÖVP Parteispenden von Unternehmen, Spenden von Personen sollen mit 10.000 Euro begrenzt werden. (cs, APA, 27.9.2017)