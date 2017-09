CDU-Ministerpräsident Günther pfeift CSU zurück

Grünen-Chefin lehnte von der CSU als Bedingung geforderte Obergrenze für Flüchtlinge zurück

Berlin –Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther hat die CSU davor gewarnt, mit zu harten Positionen die Bildung einer Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen zu stören. Mit Blick auf das Pochen der CSU auf eine Obergrenze für die Flüchtlings-Aufnahme sagte Günther am Mittwoch im Deutschlandfunk: "Ich finde es auch ein bisschen schade, dass die Diskussion jetzt wieder darauf reduziert wird." Er verwies darauf, dass die CDU, die die Obergrenze ablehnt, bei der Bundestagswahl in vielen Regionen besser abgeschnitten habe als die CSU.

Die CSU werde das Wahlergebnis in Bayern sicher sorgsam analysieren. "Ich stelle nur für mich fest, dass die Landesverbände gut abgeschnitten haben, die den Kurs von Angela Merkel auch mitgetragen haben", sagte Günther. "Ich finde, das muss man in einer Analyse auch mal berücksichtigen." Er reagierte damit auf Äußerungen wie etwa des neuen CSU-Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt, der nach den starken Verlusten am Sonntag eine harte Haltung der CSU angekündigt hatte.

Günther warnte, dass CDU und CSU sich selbst schaden würden, wenn sie nicht mit einer gemeinsamen Position in die Sondierungen mit Grünen und FDP ziehen würden. Wichtig sei dabei, dass man auch Koalitionspartnern "klare Punktsiege" gönne müsse, sagte der CDU-Politiker, der in Schleswig-Holstein selbst eine Jamaika-Koalition leitet.

Günther: Diskussion nicht auf Obergrenze reduzieren

Trotz der harten Fronten im Streit um eine Obergrenze hält CSU-Vize Manfred Weber eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen grundsätzlich weiter für möglich. "Wir setzen uns zusammen und reden miteinander", sagte Weber dem Sender Bayern 2 am Mittwoch. Jeder dürfe vor möglichen Sondierungen und Verhandlungen über eine Koalition seine Position formulieren, fügte er hinzu.

Die deutsche Grünen-Chefin Simone Peter hat der CSU-Forderung nach einer Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen eine klare Absage erteilt. "In einer Koalition mit uns wird es ebenso wie bei CDU und FDP keine Obergrenze für Flüchtlinge geben", sagte Peter der "Rheinischen Post" vom Mittwoch. "Darauf muss sich die CSU einstellen, wenn sie ernsthaft Jamaika sondieren möchte."

"Unser politischer Kompass sind der Flüchtlingsschutz und die Menschenrechte, deshalb sollen anerkannte Flüchtlinge ihre Familien nachholen dürfen", fügte Peter hinzu. "Eine weitere Aussetzung des Familiennachzugs über den zweijährigen Stopp zum März 2018 hinaus lehnen wir ab."

"Eine Obergrenze für Flüchtlinge ist für uns ein absolutes No-Go", erklärte auch Grünen-Fraktionsvize Katja Dörner. Die Parteilinken Peter und Dörner gehören dem 14-köpfigen Verhandlungsteam an, das die Grünen für die absehbaren Gespräche mit Union und FDP über die Bildung einer Jamaika-Koalition bestimmt haben.

Barley übernimmt Nahles-Ministerium

Die SPD hat am Dienstag mit einer weiteren Personalentscheidung ein Signal für einen Generationswechsel in ihrer neuen Oppositionsrolle gesetzt. Der Haushaltsexperte Carsten Schneider soll Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion werden, wie der scheidende Fraktionschef Thomas Oppermann am Dienstag mitteilte. Der 41-Jährige aus Erfurt gehört zum konservativen Seeheimer-Kreis der SPD. Er hätte damit den zweitwichtigsten Posten hinter der künftigen Fraktionschefin Andrea Nahles. Hubertus Heil, der auch Ambitionen auf den Posten des Fraktionsgeschäftsführers hatte, bleibt auf Wunsch von Parteichef Martin Schulz Generalsekretär. Familienministerin Katarina Barley (SPD) wird nach Reuters-Informationen aus Koalitionskreisen vorübergehend das Arbeitsministerium mit übernehmen. Der Schritt wird nötig, wenn die bisherige Arbeitsministerin Andrea Nahles am Mittwoch wie geplant zur SPD-Fraktionsvorsitzenden gewählt wird. (Reuters, AFP, 27.9.2017)