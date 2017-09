Burger King-Ableger bekämpft Pennywise

Pennywise soll laut Burger King dem Mc-Donald'sMaskottchen ähnlich sehen und dadurch für den Konkurrenten werben

Hollywood/Moskau/Oak Brook – Weil der von Bill Skarsgard im aktuellen Remake von Steven Kings Horrorklassiker "Es" verkörperte Clown dem Maskottchen von McDonalds ähnlich sehe, will der Russland-Ableger des Branchenkonkurrenten Burger King die Ausstrahlung des Films stoppen. Das Unternehmen habe bei der russischen Monopolbehörde Beschwerde eingelegt, berichtet das Film-Branchenblatt "Hollywood Reporter" am Dienstag.

Aufgrund der Ähnlichkeit von "Ronald McDonald" mit dem Film-Clown "Pennywise" handle es sich um Werbung für die Konkurrenz, so die Argumentation von Burger King. Der Film ist am 7. September in Russland angelaufen und erzielt international Rekorderlöse. (APA, 27.9.2017)