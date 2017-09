Dwyane Wade vor Wechsel zu Cleveland

Mögliches Wiedersehen mit Ex-Kollege LeBron James nach Vertragsauflösung in Chicago

Cleveland – Dwyane Wade steht laut US-Medienberichten vor einem Wechsel zu NBA-Vizemeister Cleveland Cavaliers. Die Cavaliers planen den zwölfmaligen All Star am Mittwoch nach dem Durchlaufen der sogenannten Waivers-Liste zu verpflichten, berichteten der Sportsender ESPN und andere Medien am Dienstag.

In Cleveland würde es für Wade zu einem Wiedersehen mit LeBron James kommen. Im Trikot der Miami Heat gewannen die beiden zwei NBA-Titel – 2012 und 2013 – und standen viermal in Folge im Finale. Laut Quellen soll der 35-jährige Flügelspieler einen Einjahresvertrag zum Liga-Minimum von 2,3 Millionen Dollar (1,95 Millionen Euro) unterzeichnen.

Wade, der im vergangenen Jahr für die Chicago Bulls auf Punktejagd ging, einigte sich am Sonntag auf eine Vertragsauflösung mit dem Team. Der dreifache NBA-Champion erzielte in der vergangenen Saison im Schnitt 18,3 Punkte, 4,5 Rebounds und 3,8 Assists pro Spiel. (APA, 27.9.2017)