Massive Vorwürfe gegen Pflegeheim, Beschuldigte nicht geständig

"Falter": "Mutmaßlich monströses Verbrechen" im Pflegeheim Clementinum in Kirchstetten in Niederösterreich – Fünf Beschuldigte im Verfahren

St. Pölten – Im Oktober vergangenen Jahres waren die massiven Vorwürfe gegen Pfleger im Pflegeheim Clementinum in Kirchstetten in Niederösterreich bekannt geworden. Sie sollen Patienten missbraucht, erniedrigt und gequält haben – DER STANDARD berichtete.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft St. Pölten dauern unverändert an. Fünf Beschuldigte seien derzeit im Verfahren, sagte Behördensprecher Leopold Bien am Dienstag auf Anfrage.

Ermittlungen auch wegen sexuellen Missbrauchs

Die Ermittlungen seien "noch nicht abgeschlossen", teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Er verwies unter anderem auf die Pflegedokumentation und zahlreiche Bewohner, die dahin gehend überprüft werden müssten, ob und in welchem Umfang Körperverletzung oder Gesundheitsschädigungen objektiviert werden könnten.

Ermittelt wird laut Bien nach Paragraf 92 StGB (Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen), aber auch nach Paragraf 205 (Sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person).

"Einer der größten Pflegeheimskandale"

Der "Falter" hat in seiner aktuellen Ausgabe nach Eigenangaben bisher "unbekannte Justizakten über einen der größten Pflegeheimskandale der letzten Jahrzehnte" veröffentlicht. "Die Dokumente offenbaren ein mutmaßlich monströses Verbrechen und erschüttern die Erzdiözese Wien, die das 'Haus Clementinum' in Kirchstetten betreibt und das Land Niederösterreich, das dieses Heim als eines der Besten ausgezeichnet hat. Der Fall schreit auch nach dringenden Reformen im Pflegewesen", schrieb die Wiener Stadtzeitung vorab.

In dem Akt gebe es auch "Aussagen, die darauf hindeuten, dass schwer Kranke ermordet werden hätten sollen". So sollen Pfleger etwa eine hoch fiebernde alte Frau in der Kälte ohne Decke vor ein geöffnetes Fenster gelegt haben.

Der Zeitung liegen Polizeiberichte und Einvernahmeprotokolle von Pflegerinnen und Pflegern vor, "in denen minutiös festgehalten wird, wie wehrlose Patientinnen und Patienten gefoltert, sexuell missbraucht und gedemütigt wurden". Weiters würden die Abschriften einer WhatsApp-Chat-Gruppe veröffentlicht, "in der sich sadistische Pfleger selbst als 'Blauensteiner' oder 'Lainz-Schwester Waltraut' bezeichnen."



Alkohol auf Genitalien geschüttet

Von der Justiz als Zeuginnen einvernommene Hinweisgeberinnen würden davon berichten, "dass sie dabei waren, wie eine Gruppe von 'Sadisten' Frauen rektal mit der Faust sexuell missbraucht haben soll". Man habe den Senioren "aus purem Sadismus" hochalkoholische Flüssigkeiten (Franzbranntwein) in die Genitalien oder auf den Penis geschüttet "und brüstete sich damit, eine Frau sogar dazu gezwungen zu haben, ihre Exkremente zu essen. Ein Pfleger soll alte Frauen nackt ausgezogen und sich für ein Foto neben sie gelegt haben", schreibt die Zeitung.

Fall seit Oktober 2016 öffentlich

Der Fall war am 18. Oktober 2016 durch die "ZiB2" des ORF öffentlich geworden. Pflegeanwalt Gerald Bachinger betonte am folgenden Tag, dass es ihm um "lückenlose Aufklärung" gehe. Beim Betreiber des Pflegeheimes zeigte man sich "schockiert", Kardinal Christoph Schönborn war tief erschüttert über die angeblichen Missbrauchsfälle. Der jeweilige Erzbischof von Wien sei "aus historischen Gründen" Schirmherr der Trägerschaft der Einrichtung, habe aber keinerlei Einflussmöglichkeiten auf die operativen Tätigkeiten.

Das Pflegeheim selbst reagierte nicht nur mit fristlosen Entlassungen, sondern auch mit mehreren Maßnahmen: Aufarbeitung der Vorfälle, Personalnachbesetzung, psychologische Betreuung und Einführung einer "Safety Line" für die Mitarbeiter sowie Qualitätssicherung zählten dazu.

Beschuldigter arbeitete weiter als Pfleger

Die Beschuldigten bestreiten die gegen sie erhobenen Vorwürfe. Der Hauptbeschuldigte habe "bis gestern allerdings weiter in einem privaten Heim als Pfleger" gearbeitet, "weil es aufgrund einer gesetzlichen Lücke kein Berufsverbot für Pfleger gibt". Der Mann sei freigestellt worden, als die Heimleitung durch die Wiener Stadtzeitung von den gegen ihn erhobenen massiven Vorwürfen erfahren habe. (red, APA, 27.9.2017)