Prügelei in Ugandas Parlament wegen Altersgrenze für Präsidenten

Oppositionsführer festgenommen

Kampala – Im Streit um eine mögliche Verlängerung der Amtszeit von Ugandas Langzeitpräsident Yoweri Museveni haben sich Abgeordnete im Parlament geprügelt. Bereits vor der ersten Lesung des umstrittenen Antrags am Dienstag in Kampala waren die Parlamentarier aneinandergeraten. Einige Abgeordnete warfen Stühle aufeinander.

Zudem sei der Oppositionsführer Kizza Besigye festgenommen worden, sagte Polizeisprecher Emilio Kayima. Er habe Menschen ermutigt, an unrechtmäßigen Versammlungen teilzunehmen. Demnach kam es zu weiteren Festnahmen. Etliche Polizisten waren am Dienstag in der ugandischen Hauptstadt zu sehen, wie ein dpa-Reporter berichtete. Zudem hatten demnach Beamte die Büros zweier Oppositionsparteien umstellt.

Am Dienstag sollte der Antrag eines Abgeordneten der Regierungspartei im Parlament eingebracht werden, mit dem die Altersgrenze von 75 Jahren für Präsidenten abgeschafft werden soll. Somit könnte der seit 1986 amtierende 73-jährige Museveni bei der nächsten Wahl 2021 erneut kandidieren. Über die Gesetzesänderung wird das Parlament erst in einigen Wochen abstimmen. Es wird allerdings erwartet, dass sie angenommen wird, da die Opposition nur wenige Sitze im Parlament hat. (APA, 26.9.2017)