Saudi-Arabien will Frauen das Autofahren erlauben

Änderung soll im Juni 2018 in Kraft treten – Menschenrechtsaktivisten hatten Jahrzehnte gegen das Fahrverbot gekämpft

Riad – In Saudi-Arabien hat König Salman am Dienstag ein Dekret erlassen, das Frauen das Autofahren erlaubt. Die Regierung sei angewiesen worden Regularien zu erarbeiten, nach denen sowohl Männern als auch Frauen Fahrerlaubnisse erteilt werden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA.

Demnach soll die Änderung im Juni nächsten Jahres in Kraft treten. In dem Dekret wird festgehalten, dass "die notwendigen Normen der Scharia eingehalten werden müssen", ohne Details dazu zu nennen. Das US-Außenministerium nannte die Entscheidung "einen großartigen Schritt in die richtige Richtung".

Mehrtägige Haftstrafen

Zuvor konnten Frauen nur mit einem Chauffeur im Auto unterwegs sein. Einige Frauen, die sich gegen das Verbot auflehnten und dennoch Auto fuhren, wurden zu mehrtätigen Haftstrafen verurteilt.

Menschenrechtsaktivisten hatten seit mehr als drei Jahrzehnten gegen das Fahrverbot in dem streng islamisch konservativen Land gekämpft. Saudi-Arabien ist das einzige Land mit einem derartigen Verbot. Im Dezember 2015 durften Frauen dort zum ersten Mal an Wahlen teilnehmen. (red, APA, 26.9.2017)