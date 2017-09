Saudi-Arabien will Frauen das Autofahren erlauben

Änderung soll im Juni 2018 in Kraft treten – Menschenrechtsaktivisten hatten Jahrzehnte gegen das Fahrverbot gekämpft

Riad – Das für Frauen geltende Fahrverbot im streng konservativen Saudi-Arabien soll aufgehoben werden. König Salman habe die Regierung angewiesen, Regeln zu erarbeiten, nach denen sowohl Männern als auch Frauen die Fahrerlaubnis erteilt werden soll, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der staatlichen saudischen Presseagentur SPA. Demnach soll sich zunächst ein Komitee verschiedener Ministerien entsprechende Möglichkeiten prüfen und die Änderung im Juni nächsten Jahres in Kraft treten.

In dem Dekret wird festgehalten, dass die Neuerungen im Einklang mit dem islamischen Recht stehen müssen. Ein männlicher "Vormund" sei aber weder im Auto noch für eine Führerschein-Erlaubnis notwendig, stellte der saudische Botschafter in den USA, Khalid bin Salman bin Abdulaziz, klar. Er sprach am Dienstagabend nicht nur von einer "sozialen Veränderung", sondern auch "einem Teil einer ökonomischen Reform".

Positive Reaktionen

Das US-Außenministerium begrüßte die Entscheidung am Dienstagabend. Außenamtssprecherin Heather Nauert sprach von "einem großartigen Schritt in die richtige Richtung".

"Das ist ein Sieg für alle Frauen auf der Welt", sagte die saudische Aktivistin und Mitbegründerin der Gesellschaft zum Schutz der Frauenrechte in Saudi-Arabien, Wajeha al-Huwaider, der dpa. "Ich freue mich so. Wir haben so lange für diesen Schritt gekämpft und jetzt wird er endlich wahr."

Mehrtägige Haftstrafen

Zuvor konnten Frauen nur mit einem Chauffeur im Auto unterwegs sein. Einige Frauen, die sich gegen das Verbot auflehnten und dennoch Auto fuhren, wurden zu mehrtägigen Haftstrafen verurteilt. Die 2014 festgenommene Aktivistin Lujain Hathlul schrieb als Reaktion auf Twitter: "Gott sei Dank!".

Menschenrechtsaktivisten hatten seit Jahrzehnten gegen das Fahrverbot in dem streng islamisch konservativen Land gekämpft. Das saudische Königreich war weltweit das einzige Land, in dem Frauen Autofahren verboten war.

Seit einigen Jahren geht das Königreich Schritte in Richtung Gleichberechtigung, auch weil die Wirtschaft zunehmend auf Frauen angewiesen ist. Im Dezember 2015 durften Frauen dort zum ersten Mal an Wahlen teilnehmen. (red, APA, 26.9.2017)