Keine Mehrheit: US-Senat stimmt nicht über Obamacare-Ersatz ab

Washington – Der dritte und letzte Anlauf der Republikaner zur Abschaffung der Krankenversicherung Obamacare ist endgültig gescheitert. Mehrere republikanische US-Senatoren sagten, sie hätten keine Mehrheit für einen alternativen Gesetzesentwurf. "Wir haben die Stimmen nicht zusammen", sagte Senator Bill Cassidy am Dienstag in Washington. Lindsey Graham, einer der Urheber des neuen Gesetzes, sagte, nun sei zunächst das Thema Steuerreform an der Reihe. Danach werde man auf die Krankenversicherung zurückkommen.

Die Senatoren Rand Paul, John McCain und Susan Collins hatten in den vergangenen Tagen angekündigt, bei einer Abstimmung über den Entwurf mit Nein stimmen zu wollen, mehrere weitere Konservative äußerten Bedenken. Die Republikaner könnten sich aber maximal zwei Gegenstimmen aus dem eigenen Lager erlauben, um auf die nötige Mehrheit von 50 zu kommen. Sie haben 52 Sitze. Demokraten und Unabhängige sind geschlossen dagegen.

Bis Ende September hätten die Republikaner noch die Vorzüge eines Verfahrensschutzes genossen und nur eine Mehrheit von 50 Stimmen gebraucht. Ab Oktober werden 60 Stimmen notwendig sein, um den Entwurf durchzusetzen – eine Zahl, die unmöglich erscheint, wenn man bedenkt, dass den Republikanern schon 50 benötigte Stimmen Kopfzerbrechen bereiten.





Der jüngste Vorschlag schien sogar unbeliebter als zwei vorangegangene, die allesamt abgelehnt wurden. Einer Schätzung des parteiübergreifend tätigen Congressional Budget Office (CBO) zufolge droht Millionen Menschen der Verlust ihrer Krankenversicherung. Senator Paul, der als Erster bekanntgab, dagegen stimmen zu wollen, hatte nach der Vorstellung des Plans bereits gesagt, niemand würde ernsthaft über den Vorschlag reden. Chuck Grassley, republikanischer Senator für Iowa, fand ebenfalls unverblümte Worte: "Wisst ihr, ich kann euch zehn Gründe nennen, warum die Gesundheitsreform eigentlich nicht infrage kommen sollte", sagte er am Freitag der Tageszeitung "The Des Moines Register". Der einzige Grund, warum sie überhaupt erwogen werde, sei die Panik der Republikaner, Trumps großes Wahlversprechen, Obamacare abzuschaffen, nicht durchsetzen zu können.(red, APA, 26.9.2017)