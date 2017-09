583.000 sahen Kern gegen Lunacek: Die Quoten aller TV-Wahlkonfrontationen

Bisher geringstes Interesse für Zweierkonfrontation in ORF 2

Wien – 583.000 Menschen verfolgten am Dienstagabend in ORF 2 die Wahlkonfrontation zwischen Christian Kern (SPÖ) und Ulrike Lunacek (Grüne) – der bisher geringste Wert für das Format zur Wahl 2017 in ORF 2. Hier der aktuelle Stand der Quoten von Wahlkonfrontationen im Überblick:

Kern gegen Lunacek, moderiert von Claudia Reiterer, erreichte Dienstagabend um 20.15 Uhr einen durchschnittlichen Marktanteil von 20 Prozent, in der jüngeren (Werbe-)Zielgruppe zwischen zwölf und 49 Jahren erreichte die Konfrontation 14 Prozent Marktanteil.

"Sommergespräche" und Co.: Die Quoten im Überblick

Und hier auch gleich der Überblick der Einzelgespräche von ORF und Puls 4 ("Sommergespräche") bis Servus TV ("Talk im Hangar Spezial") sowie ATV ("Meine Wahl – Reality Check"), soweit schon verfügbar:

(red, 27.9.2017)