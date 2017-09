"Lonely Planet"-Gründer Tony Wheeler: "Männer reisen anders"

Wie reisen Männer? Suchen sie den Nervenkitzel, oder wollen sie möglichst viele Länder sammeln? Das haben wir den Gründer von "Lonely Planet" gefragt. Tony Wheeler über einen Trip mit den Mudschaheddin, den Besuch von 160 Ländern und einen gemütlichen Nachmittag in Wien

In einer kleinen Seitenstraße in Kensington öffnet Maureen Wheeler die Tür. "Tony, Besuch für dich", ruft sie in hinauf die zweite Etage. Die Wheelers haben 1973 den ersten "Lonely Planet" geschrieben – und damit das Geschäft der Reiseführer umgekrempelt. Bis vor sechs Jahren gehörte ihnen noch ein Teil des Verlags, inzwischen leben sie zwischen Melbourne und London und haben sich zur Ruhe gesetzt. Was für Tony Wheeler bedeutet: Der 70-Jährige fährt jetzt überall dorthin, wo er es in 45 Jahren als professioneller Reisender noch nicht hingeschafft hat.

STANDARD: Mister Wheeler, wie viele Länder haben Sie bisher besucht?

Wheeler: Hängt davon ab, wie Sie zählen. Gehen Sie nach der Uno, haben wir 193 Staaten. Ich habe 160 besucht, rechne aber auch Taiwan und Gibraltar mit. Französisch-Polynesien! Hat eine eigene Fluggesellschaft, eigene Münzen und eigenes Bier – das gilt. Wissen Sie, ich habe ein paar Freunde, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, jedes Land der Welt zu bereisen.

STANDARD: Diese vielreisenden Freunde sind vermutlich alle ...

Wheeler: ... Männer, ja. Einer ist Reisejournalist, er hat früher für "Lonely Planet" geschrieben. Er war der einzige Angestellte, der in mehr Ländern war als ich. Ihn leitet ein Wettkampfdenken. Als er sich vor ein paar Jahren zur Ruhe setzte, schrieb er mir eine E-Mail: Ich werde es mir jetzt zur Aufgabe machen, die zehn Länder zu besuchen, in denen ich noch nicht war. Diesen Ehrgeiz habe ich nicht.

STANDARD: Und Ihre Frau Maureen, mit der Sie die Reisebücher vom Lonely Planet geschrieben haben?

Wheeler: Sie hat genug von Entdeckungsreisen. Ich weiß schon, ob sie mitkommen will, wenn ich eine Reise ankündige. Sie fährt lieber eine Woche nach München und besucht die Oper, ich reise in den Sudan und schaue mir vergessene Pyramiden an.

STANDARD: Suchen Männer den Nervenkitzel?

Wheeler: Männer sind unruhiger, wenn sie verreisen. Junge Männer sind die schlimmsten. Ich habe einen Freund, der mir erzählte, dass er sich mit 18 den Mujahedin angeschlossen hatte, damit er besser durch Pakistan reisen konnte. Waghalsiger geht es kaum.

STANDARD: 54 Prozent aller Männer packen ihre Taschen in den letzten 24 Stunden vor dem Abflug. Sie auch?

Wheeler: Ich erledige das in den letzten zwei Stunden vor dem Abflug. Über die Jahre habe ich die Kunst des Handgepäckpackens perfektioniert. Man braucht gar nicht so viel, Hemden, Unterwäsche, Hosen – unterwegs kann man alles waschen.

STANDARD: Abends trocknen Sie im Hotelzimmer Ihre Socken?

Wheeler: Na ja, inzwischen bin ich alt und gebe es in der Hotelreinigung ab. Gepäck beschränkt dich, das ist eine der ersten Lektionen beim Reisen.

STANDARD: Gerade waren Sie drei Monate mit dem Auto von Bangkok nach London unterwegs ...

Wheeler: ... da habe ich aber ein Gepäckstück aufgegeben, weil ich Autoersatzteile nach Bangkok mitnehmen musste. Wir sind die Strecke mit Sportwagen gefahren, acht britische MGBs aus den 1960er-Jahren. Ein Freund hat das mitorganisiert. Er meinte, es gibt noch Platz für einen Wagen im Schiffscontainer. "Wenn du dir schnell einen MGB kaufst, hast du den Platz." Es war zum Glück nicht so schwer, von den Sportwagen wurden damals sehr viele hergestellt.

STANDARD: Ein Männertraum wurde wahr?

Wheeler: Nein, ich interessiere mich nicht für Autos, ich wollte bei der Tour dabei sein. Meine Frau Maureen und ich unternahmen fast die gleiche Reise vor 45 Jahren, nur in die andere Richtung ...

STANDARD: ... von London nach Australien. Danach schrieben Sie 1973 Ihren ersten Reiseführer, der "Lonely Planet" war geboren ...

Wheeler: Das war der Hippie-Trail, wie man die Strecke damals nannte, im Gegensatz zur Seidenstraße, die wir diesmal genommen haben. Damals fuhren wir durch Iran, Pakistan, Afghanistan. Heute unmöglich, deshalb reisten wir durch Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan.

STANDARD: Wie war die Tour?

Wheeler: Ich würde sie nicht unbedingt noch einmal machen.

STANDARD: Es war kein Abenteuer?

Wheeler: In Bangkok in ein Auto einzusteigen, um nach London zu fahren, sollte als eines klassifiziert werden. Einige Teilnehmer haben das bestimmt so empfunden, aber es war alles vororganisiert und durchgebucht. Überall gab es W-LAN und Klimaanlagen. Es ist kaum ein Abenteuer, wenn Sie eine Woche vorher wissen, wo Sie kommende Donnerstagnacht schlafen.

STANDARD: Alles lief wie am Schnürchen?

Wheeler: Die einzige Schwierigkeit bestand darin, in einigen Ländern Benzin zu bekommen. In Usbekistan fuhren überall Chevrolets herum, acht von zehn Wagen, aber es gab kaum Tankstellen, um Benzin zu kaufen. Dafür schmeißt man ihnen in Turkmenistan Sprit hinterher – 20 Cent für einen Liter.

STANDARD: Warum haben Sie die Tour nicht abgebrochen?

Wheeler: Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin nur kein Freund von Gruppenreisen. Man ist auf Gedeih und Verderb mit Leuten zusammen, mit denen man manchmal nicht klarkommt. Von den acht Paaren hatten einige überhaupt kein Interesse an den Ländern, durch die wir fuhren, sie wollten einfach nur in ihrem Sportwagen durch die Landschaft düsen. Ich fand die Stan-Länder ziemlich interessant, ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hatte.

STANDARD: Was für ein Bild hatten Sie im Kopf?

Wheeler: Dass ich nur Städte wie Samarkand sehen würde, Moscheen mit blauen Fliesen und Wüstensand drumherum. Dann kamen wir durch Kirgisistan – und es sah wie die Schweiz aus. Grün, bergig, schneebedeckte Gipfel. Gerade als wir Zentralasien erreichten, begann der Ramadan. Ich stellte mich darauf ein, kein Essen vor Sonnenuntergang zu bekommen und schon gar keinen Alkohol. In Bischkek, der kirgisischen Hauptstadt, waren die Restaurants tagsüber voll, man konnte Bier kaufen, es war wie in einem Café in Österreich.

STANDARD: Die Fremdheitserfahrung fehlte also.

Wheeler: Nein, die fand ich in Turkmenistans Hauptstadt Asgabat – einer Mischung aus Pjöngjang, Dubai und Las Vegas.

STANDARD: Was kann man sich darunter vorstellen?

Wheeler: Pjöngjang ist eine Geisterstadt, riesige Gebäude und wenige Menschen auf der Straße. In Asgabat ist das noch krasser. Breite Straßen, gesäumt von Apartmentblocks aus weißem Marmor wie in Dubai, nur niemand ist zu sehen. Ein Regierungsgebäude neben dem anderen, es sieht wie der Strip in Vegas aus, am Ende steht jedoch eine rotierende goldene Statue des Präsidenten, die sich mit der Sonne bewegt. Einfach nur exzen trisch.

STANDARD: Dagegen muss die Strecke durch Europa langweilig gewesen sein.

Wheeler: Hätte ich auch gedacht. Doch dann war ich zum ersten Mal in Plowdiw, der zweitgrößten Stadt Bulgariens. Was für ein schöner Ort! Überraschend viele römische Ruinen, hübsche Cafés, Fußgängerzonen, und Ryanair fliegt dorthin.

STANDARD: Das nennen Sie ein Qualitätskriterium?

Wheeler: Es ist immerhin ein Test. Wenn Ryanair einmal täglich von London fliegt, kann man sehen, ob Touristen die Stadt annehmen.

STANDARD: Und sie mit Junggesellenabschieden überschwemmen.

Wheeler: Das ist dort zum Glück noch nicht so. Gestern habe ich im Londoner "Lonely Planet"-Büro herumgefragt. Nicht ein Einziger war in Plowdiw – und das sind alles Weltreisende. Ich glaube, die Stadt wird in den kommenden Jahren mehr Besucher haben.

STANDARD: Wie war Wien?

Wheeler: Ein Nachmittag in Wien schadet nie. Wir kamen mittags aus Budapest an, ich nahm mir den "Lonely Planet" und ging den zweistündigen Spaziergang durch das Zentrum nach, der dort beschrieben ist. Stephansdom, die ganzen Plätze im Zentrum, sehr angenehm.

STANDARD: Das wäre was für Ihre Frau gewesen.

Wheeler: Sie wollte mich ursprünglich ein Stück begleiten, es hat leider terminlich nicht geklappt. Dafür fuhr meine Tochter mit mir durch den Iran und die Türkei.

STANDARD: Dank der neuen Einreisebestimmungen in die USA wird sie bei dem nächsten Flug in die Staaten Schwierigkeiten bekommen.

Wheeler: Ich habe mich gerade zweimal disqualifiziert, weil ich neben dem Stempel aus dem Iran noch einen aus dem Sudan im Pass habe. Die neuen Vorschriften sind lächerlich. Ich musste deswegen gerade ein Visum bei der amerikanischen Botschaft in London beantragen. Ein gängiges Esta kostet 14 Dollar, die Antragsgebühr für mein Visum betrug allein 125 Pfund, und dann kommen noch einmal 25 Pfund für die Ausstellung des Visums dazu. Ich habe mehrere Pässe, auch einen ohne die Stempel aus den fraglichen Ländern. Aber ich hatte Angst, einer der Grenzbeamten würde meine Website lesen und mich nicht ins Land lassen.

STANDARD: Überschätzen Sie da nicht die Beamten?

Wheeler: Vermutlich haben Sie recht. Ich hatte gestern ein Mittagessen mit einem englischen Autor, der ein Buch über den Iran geschrieben hat. Als er vor einem Jahr in die Staaten einreiste, war ihm mulmig, weil er Stempel von dort in seinem Pass hatte. Er wollte bei der Grenzkontrolle gerade etwas sagen, da sah der Beamte einen anderen Stempel und rief zu seinem Kollegen: Schau mal dieses komische Visum an! Das iranische übersah er komplett.

STANDARD: Mit Ihren 50 Jahren Reiseerfahrung: Sind Visa leichter zu bekommen?

Wheeler: Das schwankt. China beispielsweise scheint momentan schwierig zu sein. Die Behörden wollen, dass man alles im Vorfeld organisiert und mit dem Flugzeug im Land ankommt – nicht mit dem Zug aus Hongkong. Wissen Sie, was Sie tun? Nehmen Sie eine Flugbestätigungs-E-Mail von London nach Berlin, schreiben Sie Peking drüber, ändern Sie den Namen der Fluggesellschaft und drucken Sie die Mail noch einmal aus. Niemand in der Botschaft wird die Airline anrufen, ob Sie wirklich gebucht haben. Sie wollen den Papierkram sehen, darin sind die Chinesen Meister. Jedoch nicht allein: Indien, sechs Seiten Visumsantrag.

STANDARD: Was ist da besonders nervig?

Wheeler: Die Inder wollten alle Länder wissen, die ich in den letzten zehn Jahren besucht habe. Also schrieb ich sie in das Onlineformular – und bekam die Nachricht: Bitte die Staaten in 100 Zeichen auflisten. Da bin ich gerade bis B wie Bosnien gekommen.

STANDARD: Viele Reisende wollen inzwischen bloß keine Touristen sein. In London wirbt derzeit ein Museum mit dem Slogan: Sei kein Tourist, sondern ein Entdecker!

Wheeler: Das ist lächerlich. Gerade Museen hängen enorm vom Tourismus ab. Schon vor 40 Jahren riefen die Backpacker: "Ich bin kein Tourist!"

STANDARD: Waren Sie sauer, wenn jemand in Thailand Sie so nannte?

Wheeler: Überhaupt nicht. Ich vermute, die Menschen wollen sich dadurch abgrenzen von den Leuten, die eine Pauschalreise gebucht haben. Touristen wissen, wo sie jede Nacht unterkommen, ein Reisender weiß morgens noch nicht, wo er abends schläft.

STANDARD: Sie müssen inzwischen in hunderten Hotels übernachtet haben ...

Wheeler: ... und ich weiß, was ich an Hotels mag und was nicht.

STANDARD: Bitte sehr, was können Sie nicht leiden?

Wheeler: Wenn man die veränderten Reisegewohnheiten nicht berücksichtigt. Die Gäste kommen an und wollen ihren Laptop am Schreibtisch anschließen. Es sollte also freie Steckdosen geben. In einem guten Hotel sind diese gleich in der Verschalung des Tisches, in einem schlechten kriechen Sie erst einmal auf dem Boden herum, um eine freie Buchse zu finden, und dann müssen Sie entscheiden, ob Sie den Kühlschrank oder den Fernseher ausstöpseln, um das Computerkabel reinzustecken.

STANDARD: Ist Ihnen die Kategorie eines Hotels wichtig?

Wheeler: Ich übernachte aus praktischen Gründen oft in Ketten wie Hilton oder Sheraton, weil sie dicht an Flughäfen liegen. Interessanter ist es natürlich, in einem Haus mit Geschichte zu übernachten. Wenn ich eines suche, buche ich über die Website Tablethotels. Sie ist auf ungewöhnliche Hotels spezialisiert.

STANDARD: Haben Sie ein Lieblingshotel?

Wheeler: Es gibt in Kuta auf Bali das "Poppies", wo wir oft übernachteten, als unsere Kinder klein waren. Mein Sohn ist 34, ich habe ein Bild von ihm als Vierjährigem, wie er in den Hotelpool springt. Dort buchte ich vor einem Jahr ein Zimmer. Es war genau so, wie ich es vor 30 Jahren verlassen habe, obwohl sich drumherum alles geändert hat. Kuta ist heute chaotisch, voller Touristen. Doch wenn Sie das Tor zu "Poppies" öffnen, stehen Sie mitten in einem wunderbaren Garten, darin sind die 20 Bungalows verteilt, es ist fast ein Kulturschock zum Lärm vor der Tür. Ich bin da nostalgisch, früher gab es keine geteerten Straßen, nur Schotterpisten, es war angenehm ruhig.

STANDARD: Seien Sie ehrlich: "Lonely Planet" hat diese Massen nach Kuta gebracht.

Wheeler: Sie haben recht. Wir haben den Flughafen gebaut, wir haben die Pauschalurlauber mitgebracht, das waren alles wir.

STANDARD: Sie klingen sarkastisch. Der Reiseführer hatte eine Zeit lang einen schlechten Ruf ...

Wheeler: ... besonders Ende der 1990er-Jahre, als der Roman Der Strand herauskam. Doch seitdem hat sich der Ruf gebessert. Diese Woche hörte ich vom Verkaufsmanager, dass in den vergangenen vier Jahren die Verkäufe wieder zunehmen, obwohl der gesamte Markt für Reisebücher schrumpft.

STANDARD: Ihre Frau und Sie haben die Firma 2011 für 131 Millionen Pfund, also umgerechnet 150 Millionen Euro, verkauft. Bereuen Sie das?

Wheeler: Es hat irre viel Spaß gemacht, aber es war Zeit, den Verlag abzugeben. Ich bin zufrieden, was der jetzige Verlag damit tut. Und ich besuche die Büros gelegentlich noch.

STANDARD: Wenn Sie die Bücher zur Hand nehmen, finden Sie noch unentdeckte Ecken?

Wheeler: Je weiter Sie von einem Flughafen weggehen, umso mehr solcher Orte gibt es. Die Solomon Islands zum Beispiel. Auf einer Insel gibt es ein bisschen Tourismus, ein kleines Guesthouse, weil Präsident Kennedy im Zweiten Weltkrieg auf einem Eiland gegenüber gestrandet ist. Man kann es vom Ufer sehen, eineinhalb Kilometer entfernt, ich bin eines Morgens mit dem Kajak rübergefahren und landete auf demselben Sandstrand wie Kennedy, nachdem sein Torpedoboot von den Japanern gerammt worden und gesunken war.

STANDARD: Sie brauchen diese Aufregung, oder?

Wheeler: Eines der besten Bücher, das ich gelesen habe, war Radio Congo von Ben Rawlence. Darin beschreibt er, wie er sich auf den Weg in eine alte belgische Minenstadt begibt, nachdem ihm ein Prospekt über die Modellstadt mitten im Urwald in die Hände gefallen ist. Er findet die Stadt, doch die Umstände haben sich völlig verändert. Die Menschen haben seit 50 Jahren kein Auto mehr gesehen, nur die Alten können sich an welche erinnern. Nach der Lektüre musste ich sofort hinfahren.

STANDARD: Die unsichere politische Lage hat Sie nicht abgehalten?

Wheeler: In den 1980er-Jahren haben wir gedacht, um den Sudan steht es schlecht – und heute ist es noch schlimmer. Libyen fanden wir unter Gaddafi furchtbar, aber gibt es irgendjemanden, der behauptet, es sei nach seiner Absetzung sicherer geworden?

STANDARD: Barcelona, Berlin, London – auch in Europa kommt es zu Terroranschlägen. Beeinflusst diese neue Realität Ihre Reisepläne?

Wheeler: Maureen und ich gingen vor zwei Tagen über den Borough Market in London, wo vor kurzem ein Anschlag stattgefunden hatte. Ich werde nicht damit beginnen, bestimmte Orte zu meiden. Dann könnte ich mich gar nicht mehr vor die Tür wagen. Es heißt, der gefährlichste Abschnitt einer Reise ist immer die Taxifahrt zum Flughafen, weil mehr Menschen bei Autounfällen sterben als bei Flugzeugunglücken oder Anschlägen. Daran halte ich mich. (Ulf Lippitz, RONDO, 29.9.2017)