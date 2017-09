Brexit-Gespräche: Tusk sieht noch nicht genug Fortschritte

Verhandlungen mit Großbritannien bis Donnerstag

London/Brüssel – Großbritannien und die EU haben nach Einschätzung von EU-Ratspräsident Donald Tusk noch nicht genug Fortschritte in den Brexit-Verhandlungen erzielt, um in die zweite Phase der Gespräche über die künftigen Beziehungen eintreten zu können. Tusk erklärte dies nach einem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May am Dienstag in London.

"Ich würde sagen, es gibt noch nicht genügend Fortschritte. Aber wir werden daran arbeiten", so Tusk. Der EU-Ratspräsident zeigte sich "vorsichtig optimistisch" nach der Rede von May in Florenz. May habe einen "konstruktiven und realistischeren Ton" gewählt. Dies zeige, "dass die Philosophie, wonach man den Kuchen haben und essen kann, endlich dem Ende zugeht, zumindest hoffe ich das".

Die jüngste Verhandlungsrunde hatte am Montag begonnen und dauert voraussichtlich bis Donnerstag. Die nächste Stufe der Gespräche soll auch die Handelsbeziehungen umfassen, die EU fordert aber zunächst ausreichend Fortschritte bei den Rechten der Bürger, eine Einigung über die Brexit-Kosten und eine Lösung für die irisch-nordirische Grenze. (APA, 26.9.2017)