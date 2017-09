Nun gibt es also eine Spinne namens Barack Obama

Zahlreiche berühmte Namensgeber bei Neuentdeckungen von 15 amerikanischen Spinnenarten.

Washington – Der frühere US-Präsident Barack Obama, seine Frau Michelle, der verstorbene Musiker David Bowie, der US-Schauspielstar Leonardo DiCaprio und der Naturforscher David Attenborough haben eines gemeinsam: Sie durften mit ihrem Namen Pate stehen für die wissenschaftliche Bezeichnung zahlreicher neu entdeckter Spinnenarten.

Studenten und Forscher der US-Universität von Vermont hatten zuvor 15 neue Arten identifiziert. "Bei der Benennung der Spinnen wollten die Studenten und ich Menschen ehren, die für Menschenrechte einstehen und vor dem Klimawandel warnen – politische Führer und Künstler, die vernünftige Lösungen für eine bessere Welt vorantreiben", erläuterte Spinnenexperte Ingi Agnarsson, der das Projekt leitete.

Amerikanische Achtbeiner

Die frisch getauften Spinnen leben im nördlichen Nordamerika bis hinunter nach Brasilien in Südamerika. Bisher nahmen Fachleute an, dass alle der jetzt benannten Spinnen zueiner einzelnen Art aus der Spinnengattung Spintharus gehören. Genetische Untersuchungen zeigten aber, dass es tatsächlich mindestens 15 verschiedene Arten sind. "Die DNA-Daten sind eindeutig: Diese Spinnen haben sich seit Millionen von Jahren nicht untereinander vermehrt, also keine Gene ausgetauscht", sagte Agnarsson. Die neuen Arten haben nun Namen wie Spintharus davidattenboroughi, S. barackobamai, S. michelleobamaae oder auch S. davidbowiei.

Die neuen Erkenntnisse würden auch den Schutz der Tiere beeinflussen. Es sei eine ganz andere Aufgabe, eine weitverbreitete Art zu erhalten oder den speziellen Lebensraum einzelner, genetisch isolierter Arten zu schützen.

Leonardo-DiCaprio-Spinne

Die Untersuchung fand im Rahmen des Caribbean Biogeography Projects statt. Studenten, die daran mitgewirkt hatten, bekamen die Gelegenheit, Namen für die neu identifizierten Arten auszuwählen. Für eine Studentin war eine Teenie-Schwärmerei für den Schauspieler Leonardo DiCaprio ausschlaggebend. "Über die Verknalltheit bin ich hinweg. Aber jetzt, wo er sich im Umweltschutz engagiert, liebe ich ihn sogar noch mehr", so Chloe Van Patten. Sie hoffe, dass er von der Ehrung Wind bekomme und sie zum Abendessen einlade, um über Klimawandel zu reden.

Auf die Ehrung des parteilosen Politikers Bernie Sanders, der den Bundesstaat Vermont im US-Senat vertritt, konnten sich alle Studenten einigen, heißt es von der Universität. Sie alle hätten eine gewaltige Achtung vor dem ehemaligen Kandidaten der Demokraten bei der vergangenen Präsidentschafts-Vorwahl. Er vermittle ein Gefühl der Hoffnung.

Auch Trump hat ein Tier: Neopalpa donaldtrumpi

Die Benennung einer Tierart nach einem Politiker kann auch eine zweifelhafte Ehre sein. Der gegenwärtige US-Präsident ist etwa Pate einer Mottenart, Neopalpa donaldtrumpi. Deren gelblich-weiße Schuppen auf dem Kopf erinnerten den Namensgeber an die Frisur von Trump. Auch eine stark behaarte Schmetterlingsraupe trägt seinen Namen. Nach dem Naturforscher Attenborough sind mittlerweile etliche Tierarten benannt, etwa ein kleiner Frosch aus Peru, eine seltene tasmanische Schnecke oder eine fleischfressende Pflanze. (APA, red, 29.9.2017)