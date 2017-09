Missgeschick am Traualtar: Erzbischof von Canterbury verlor Ring

Nach hektischer Suche unter Sessel gefunden

London – Viele Hochzeitspaare planen den großen Tag in ihrem Leben minutiös – umso größer die Enttäuschung, wenn doch etwas schief geht. Bei einem Paar in London hat ausgerechnet der oberste Geistliche des Landes für einen Schockmoment gesorgt. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, verlor am Samstag während einer Trauung einen der Eheringe, wie die Braut dem "Telegraph" erzählte.

Die Ringe seien dem Geistlichen auf einem Liedblatt überreicht worden, hieß es in dem Bericht. Einer sei danach heruntergefallen. Erst nach hektischer Suche mehrerer Gäste konnte der Ring demnach ausfindig gemacht werden. Er war unter einen Sessel gerollt. Der weitere Verlauf der Zeremonie habe nicht darunter gelitten, sagte die Braut: "Es war absolut wunderbar, wir hätten uns keinen schöneren Tag wünschen können." (APA, red, 26.9.2017)