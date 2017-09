Parteichefin Petry will aus AfD austreten

Auch Ehemann Pretzell geht – AfD-Fraktion bis auf Petry vollständig zusammengetreten – Weidel: Keine Spaltungstendenzen erkennbar

Dresden – AfD-Chefin Frauke Petry wird aus ihrer Partei austreten. "Klar ist, dass dieser Schritt erfolgen wird", sagte sie am Dienstag, ohne einen genauen Zeitpunkt für den Schritt zu nennen.

Petry hatte schon am Montag erklärt, der AfD-Fraktion im Bundestag nicht angehören zu wollen. Sie ist derzeit noch zusammen mit Jörg Meuthen Parteivorsitzende und auch sächsische Landeschefin. Bei der Wahl am Sonntag war die AfD mit 12,6 Prozent erstmals in den Bundestag eingezogen, sie erhielt 94 Sitze und ist damit drittstärkste Fraktion.

Auch Pretzell verlässt Partei

Nach Petry will auch ihr Ehemann, der AfD-Europaabgeordnete Marcus Pretzell, die Partei verlassen. "Herr Pretzell hat vor der Fraktion gesagt, er will die Fraktion verlassen und danach auch die AfD", sagte der AfD-Abgeordnete Helmut Seifen am Dienstag. Pretzell ist auch Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen.

Pretzell selbst wollte sich zunächst nicht dazu äußern. Er war bisher der einzige Europaabgeordnete der AfD und gehörte dort derselben Fraktion wie der Front National und die FPÖ an.

Fraktion zusammengetreten

Die AfD-Bundestagsfraktion trat am Dienstag vollständig zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Die nach Petrys Abgang verbleibenden 93 Abgeordneten wollten zunächst über die Geschäftsordnung diskutieren, sagten die Spitzenkandidaten Alexander Gauland und Alice Weidel vor der Sitzung.

Ob die Wahl der Fraktionsführung, für die sich Gauland und Weidel bewerben, bereits am Dienstag stattfindet, war zunächst offen. Am Mittwoch trifft sich die Fraktion erneut. Am Montag hatte Petry mitgeteilt, dass sie als fraktionslose Einzelabgeordnete im Bundestag sitzen werde. Gauland sagte vor der Sitzung, er hoffe, dass es nicht weitere Austritte geben werde. "Wir binden alle AfD-Mitglieder ein, die mit uns zusammenarbeiten wollen."

"Kein Verständnis" für Petry-Austritt

Weidel erklärte, in der Fraktion seien keine Spaltungstendenzen zu erkennen. Für Petrys Abgang habe sie jedenfalls "überhaupt kein Verständnis". Petry hatte ihren Schritt damit begründet, dass Gauland und Weidel die AfD auf eine Fundamentalopposition festlegen wollten. Sie dagegen wolle "Realpolitik" betreiben und die AfD bis 2021 regierungsfähig machen.

Auf die Frage, wie die AfD nach den oft aggressiven Wahlkampftönen im Parlament auftreten werde, sagte Gauland: "Der Wahlkampf ist zu Ende, wir wissen, dass wir eine große Verantwortung haben. ... Natürlich ist die Sprache im Wahlkampf eine andere als im Parlament." (APA, 26.9.2017)