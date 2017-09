Damir Canadi hat trotz Raubüberfalls "richtig Spaß" in Griechenland

Atromitos-Coach warnt Austria vor AEK Athen – Griechenlands Liga auf schnellen Erfolg getrimmt – Über Überfall: "Nicht lustig, wenn neben dir plötzlich Leute im Schlafzimmer stehen"

Wien/Athen – Damir Canadi hat in Athen derzeit "richtig Spaß". Seit drei Monaten werkt der Wiener als Betreuer von Atromitos in der griechischen Hauptstadt. Am Wochenende gelang der erste Erfolg in der Liga, insgesamt ist Canadi mit seinem neuen Klub in bisher sechs Saisonspielen ungeschlagen. Am Donnerstag (21.05 Uhr) wird er beim Europa-League-Auftritt der Austria bei AEK Athen im Stadion sein.

Auf die Violetten wartet laut Canadi ein schwerer Gang gegen den aktuellen Spitzenreiter der griechischen Super League. "AEK ist individuell mit starken Spielern bestückt, hat im Offensivbereich Akteure, die ein Spiel entscheiden können." Canadi darf dabei durchaus als Experte für das vom Spanier Manolo Jimenez betreute AEK gelten.

Wöchentliche Video-Analyse

Die Gelb-Schwarzen sieht er zumindest per Videoanalyse jede Woche, da AEK jeweils gegen den nächsten Gegner von Atromitos antritt. Ein herausragender Akteur sei Kapitän Petros Mantalos. Der Mittelfeldmann erzielte beim 3:2 gegen Titelverteidiger Olympiakos Piräus am Sonntag den Siegestreffer. "AEK wird versuchen, über Ballbesitz das Spiel zu kontrollieren", so Canadi. Dennoch seien die Gäste nicht chancenlos: "Auch die Austria hat Qualitäten, wenn ihr Umschaltspiel greift."

Atromitos hatte in dieser Saison noch nicht das Vergnügen, sich mit AEK zu messen. Mit einem 3:0 gegen Lamia gelang am Samstag der erste Ligaerfolg nach vier Unentschieden. Für Canadi "eigentlich ein untypisches Resultat. Die Spiele hier sind sehr umkämpft und eher eng." Rang fünf nehmen die Furchtlosen (griech.: atromitos) derzeit ein. Eine Platzierung, mit der sich Canadi anfreunden könnte, bedeutet er in der 16 Teams umfassenden Super League doch die Chance auf einen Europacup-Startplatz. Mit Olympiakos, AEK, Paok Saloniki und Panathinaikos sind vier Traditionsklubs im Normalfall außer Reichweite.

Zweite Auslandsstation

Athen ist für Canadi die zweite Auslandsstation als Betreuer. 2008/09 arbeitete er als Assistent von Raschid Rachimow bei Lok Moskau. Nach seiner glücklosen, nur fünf Monate währenden Tätigkeit bei Rapid heuerte der 47-Jährige nun in einer Liga an, in der es in erster Linie um den kurzfristigen Erfolg geht. "In Österreich gibt es einen ganz anderen Ausbildungsweg. In Griechenland werden eher Spieler gekauft, die vielleicht schon ins Alter gekommen sind. Es geht um den schnellen Erfolg, wie man auch an den Trainerwechseln sieht", meinte Canadi.

Bereits vier hatte es vor dem Wochenende gegeben. Nach den Spielen der fünften Runde gesellten sich drei weitere dazu. So entließ Olympiakos nach der Pleite gegen AEK Coach Besnik Hasi. Bei AEK sitzt Jimenez vorerst fest im Sattel. Der Spanier ist seit Jänner im Amt, hat den Klub bereits 2010/11 betreut. Im Frühjahr holte der Verein im Playoff der Plätze zwei bis fünf das Ticket für die Champions-League-Qualifikation, scheiterte dort aber an ZSKA Moskau.

Vertrag bis 2018

Canadi besitzt bei Atromitos einen Vertrag bis 2018. "Es ist eine Riesenaufgabe, hier zu arbeiten, und es macht richtig Spaß. Darüber hinaus mache ich mir noch keine Gedanken", lautet sein Motto. Gemeinsam mit Co-Trainer Eric Orie (Ex-Trainer des FC Lustenau) war Canadi vor allem im Teambuilding gefordert. 14 neue Spieler kamen zum Verein, beim Gehaltsniveau steht Atromitos laut Canadi auf einem Level wie Rapid. "Im rein sportlichen Vergleich sind wir wie Altach in Österreich. Wenn auch mit mehr Möglichkeiten." Betreuerstab und medizinische Abteilung seien breit aufgestellt.

Die Zeit in Athen bescherte Canadi bisher allerdings nicht nur positive Erlebnisse. Unliebsam in Erinnerung geblieben ist ein Überfall in seiner Wohnung Anfang September. Seine Frau und Tochter waren auf Besuch, die Familie wurde im Schlaf betäubt. Schmuck, Geld und das Auto wurden gestohlen. Letzteres wurde dank GPS-Ortung in einer Tiefgarage gefunden. Darüber hinaus stellte die Polizei im Versteck einer professionellen Bande auch Drogen und weitere gestohlene Autos sicher. Canadi: "Das ist eine Geschichte, die noch immer nachhängt. Es ist nicht unbedingt lustig, wenn neben dir plötzlich Leute im Schlafzimmer stehen." (APA, 26.9.2017)