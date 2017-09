Eifersucht wegen Whatsapp-Fotos: 18-Jähriger würgte Schüler in Wien

Der 15-Jährige wurde auch mit dem Tod bedroht

Wien – Ein Foto auf Whatsapp und ein Herz-Smiley dazu haben einen 18-Jährigen in Wien-Döbling am Montag ausrasten lassen. Das Bild hatte seine Freundin online gestellt, dummerweise befand sich der junge Mann nicht mit ihr auf dem Foto, sondern zwei Klassenkollegen. Einen davon, einen 15-Jährigen, würgte er und bedrohte ihn mit dem Umbringen, sagte Polizeisprecher Harald Sörös der APA.

Die Polizei wurde am frühen Nachmittag in die Hofzeile gerufen, wo die Freundin des 18-Jährigen in die Schule geht. Die Beamten nahmen den Slowaken, der im Bezirk Korneuburg wohnt, fest. Das Opfer gab an, dass der Verdächtige nicht zuletzt aufgrund des Fotos offenbar glaubte, dass er etwas mit dessen Freundin habe, was aber nicht stimme.

Bei der Amtshandlung kamen die Polizisten dahinter, dass gegen den jungen Mann ohnehin eine aufrechte Festnahmeanordnung bestand. Er dürfte bereits in Zusammenhang mit einem Einbruch aufgefallen sein. (APA, red, 26.9.2017)