John Caroll Lynchs "Lucky" eröffnet Viennale

"La Villa – The House by the Sea" als Abschlussfilm

Wien – Die 55. Viennale wird am 19. Oktober mit "Lucky" von John Caroll Lynch eröffnet. Der Film ist die erste Regiearbeit des Schauspielers, der laut Aussendung vom Dienstag bei der Eröffnungsgala im Gartenbaukino auch anwesend sein wird. In der Hauptrolle ist der erst kürzlich verstorbene Charakterdarsteller Harry Dean Stanton zu sehen.

"Der Film 'Lucky' war von Hans Hurch bereits im April zur Viennale eingeladen worden, aus einem mir nicht mehr erinnerlichen Grund habe ich den Film sehr bald nach Beginn meiner Tätigkeit gesichtet und sofort zum Favoriten für den Eröffnungsfilm gemacht", wird der interimistische Leiter Franz Schwartz zitiert. "Daran hat sich trotz all der tollen Filme, die ich seither gesehen und eingeladen habe, nichts mehr geändert. Die lakonische Weisheit von Harry Dean Stanton und sein Blick am Ende des Filmes machen dieses Werk und ihn unvergesslich."

Auch der Abschlussfilm des diesjährigen Filmfestivals wurde bekanntgegeben: Am 2. November beschließt "La Villa – The House by the Sea" von Robert Guediguian den fast zweiwöchigen Filmreigen, der heuer ganz im Zeichen des überraschenden Ablebens von Langzeitdirektor Hurch steht. Als Stargast wird außerdem Österreichs Hollywoodexport Christoph Waltz erwartet. Das detaillierte Programm, das heuer wieder rund 200 Filme umfassen soll, wird am 10. Oktober präsentiert. Der Vorverkauf startet dann am 14. Oktober um 10 Uhr. (APA, 26.9.2017)