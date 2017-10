Power² – das ist die Doppellehre bei VERBUND

Österreichs führendes Stromunternehmen: Ein spannender Einstieg in die Berufswelt.

Eine besondere Aufgabe, eine tolle Chance: Österreichs führendes Stromunternehmen verstärken! Wir setzen wie kaum jemand sonst in Europa auf die Kraft des Wassers – und auf die Energie und Kompetenz unserer exzellenten Kolleginnen und Kollegen. Das geht nur bei uns: Mit nur einer Ausbildung in vier Jahren Elektrotechniker/-in und Metalltechniker/-in werden.

Gleich zwei Berufe mit einer Ausbildung

Seit 1948 hat VERBUND mehr als 2.500 Lehrlinge ausgebildet. Die theoretische und praktische Ausbildung erfolgt im ersten Jahr in den bestens ausgestatteten VERBUND-Lehrwerkstätten Ybbs-Persenbeug, Kaprun und Töging. Schon ab dem zweiten Lehrjahr sammeln die Lehrlinge konkrete Erfahrungen in einem VERBUND-Kraftwerk. Zehn Wochen pro Lehrjahr absolvieren sie in der Berufsschule verschiedenste Module im Bereich der Elektrotechnik und Metalltechnik. Für den Lehrstart mit September 2018 werden wieder rund 30 Lehrlinge zur Doppel-Ausbildung Elektrotechnik und Metalltechnik an Standorten in Österreich und Bayern gesucht.

Hohe Erfolgsquote

Die Qualität der Ausbildung ist erwiesen: Seit Jahrzehnten liegt die Abschlussquote bei fast 100 Prozent. Nicht nur das: Bei entsprechender Leistung absolvieren rund die Hälfte der VERBUND-Lehrlinge die Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung.

Moderne Ausbildung

In der Elektrotechnik wird im ersten Lehrjahr mit einfachen elektrischen Schaltungen begonnen, um das vertiefte theoretische Wissen ab dem zweiten und dritten Lehrjahr praktisch in den VERBUND-Kraftwerken umzusetzen.

In der Metalltechnik arbeiten die Lehrlinge an modernsten Maschinen. Sie programmieren die Werkstücke am Computer für die vollautomatischen Fertigungsmaschinen. Im vierten Lehrjahr stehen Digital- und Analogtechnik auf dem Lehrplan. Neben der Vermittlung von grundlegendem Know-how erhalten die Lehrlinge auch die in der Energiewirtschaft benötigten Spezialkenntnisse.

Die Doppellehre bei VERBUND

Um einen der begehrten Lehrplätze bei VERBUND zu erhalten, sind ein Pflichtschulabschluss sowie gute Noten in Mathematik, Geometrisch Zeichnen und Physik erforderlich. Zusätzlich wird von den Bewerberinnen und Bewerbern Eigenmotivation, Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit und Flexibilität erwartet. Nach einer erfolgreichen Online-Bewerbung inklusive Lebenslauf, Bewerbungsschreiben sowie Zeugniskopien der Jahres- und Abschlusszeugnisse von der fünften bis zur zuletzt besuchten Schulstufe absolvieren die Jugendlichen vor der Aufnahme einen theoretischen und praktischen Test sowie ein persönliches Gespräch.

Alle Detailinformationen inkl. Lehrlingsvideo finden interessierte Jugendliche unter www.verbund.com/lehre.

Zukunft bieten, Exzellenz fördern.