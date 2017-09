Frankreichs Präsident Macron stellt EU-Reformpläne vor

Amt eines Finanzministers für die Eurozone soll geschaffen werden

Paris – Der französische Präsident Emmanuel Macron stellt am Dienstag seine Pläne für eine Reform der Europäischen Union (EU) vor. In seiner Grundsatzrede an der Pariser Sorbonne-Universität will er unter anderem Vorschläge für ein Budget für die Euro-Zone konkretisieren. Zudem macht er sich stark für einen Euro-Finanzminister und will die europäischen Institutionen grundlegend reformieren.

Aus dem französischen Präsidialamt verlautete, Macron hoffe darauf, dass seine Ideen auch in den in Deutschland anstehenden Koalitionsverhandlungen Berücksichtigung fänden. Allerdings bläst ihm im Falle einer Jamaika-Koalition wohl heftiger Gegenwind entgegen: Die FDP lehnt Macrons Pläne zur Euro-Zone ab. Die Union hat hingegen ihre Bereitschaft geäußert, gemeinsam mit der französischen Regierung den Währungsraum weiterzuentwickeln. (Reuters, 26.9.2017)