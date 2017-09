Douglas holt Opel-Managerin als Chefin

Tina Müller nimmt am Chefsessel der Parfumeriekette Platz, ihre Vorgängerin Isabelle Parize geht nach nur zwei Jahren

Hagen/Rüsselsheim – Die Marketingchefin von Opel wechselt in die Einzelhandelsbranche. Tina Müller werde neue Vorstandschefin der Parfümeriekette Douglas, berichtete das "Handelsblatt" am Montag im Voraus unter Berufung auf das Umfeld des Unternehmens. Ihre Vorgängerin Isabelle Parize verlasse Douglas nach weniger als zwei Jahren "in gegenseitigem Einvernehmen". Die Kette gehört dem Finanzinvestor CVC.

Die 49-jährige Müller war mit der Werbekampagne "Umparken im Kopf" bekannt geworden, mit der sich der Autobauer Opel ein frisches Image verpassen wollte. Das "Handelsblatt" berichtete, Müller habe um Auflösung ihres bis Ende 2019 laufenden Vertrages zum 31. Oktober gebeten.

Douglas und Müller wollten sich nicht dazu äußern. Bis vor kurzem war Müller auch Aufsichtsratsmitglied beim Arznei-Hersteller Stada, der gerade von den Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven übernommen wird. (APA/Reuters, 26.9.2017)