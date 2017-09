Nordkorea: USA haben uns Krieg erklärt, werden US-Bomber abschießen

Außenminister Ri: Worte von US-Präsident Trump während des Wochenendes kommen Kriegserklärung gleich

Washington – Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho hat am Montag von einer Kriegserklärung der USA gegen sein Land gesprochen. Die Worte, die US-Präsident Donald Trump über das Wochenende gewählt habe, kämen einer solchen formalen Deklaration gleich, sagte Ri vor Journalisten in New York. Dort hält er sich wegen der UN-Generalversammlung auf. "Die ganze Welt sollte sich klar daran erinnern, dass es die USA waren, die zuerst den Krieg erklärt haben", sagte er.

Trump hatte am Wochenende auf Twitter die Rede Ris vor der Generalversammlung kritisiert. Wenn die Ansprache Ris die Gedanken des "kleinen Raketenmannes" wiederspiegle (gemeint ist Machthaber Kim Jong-un), würde es beide nicht mehr lange geben, hatte er geschrieben.

Am Wochenende hatten US-Bomber Überflüge an der Grenze des nordkoreanischen Luftraumes durchgeführt. Sein Land behalte sich nun das Recht vor, Flugzeuge in einer ähnlichen Situation abzuschießen, auch wenn sie nicht in den eigenen Luftraum eindringen, sagte Ri. "Da die USA den Krieg gegen unser Land erklärt haben, dürfen wir Gegenmaßnahmen ergreifen. Darunter fällt auch das Recht, strategische Bomber der USA abzuschießen". (Reuters, red, 25.9.2017)