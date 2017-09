Media-Etat wurde nach einem mehrstufigen Prozess, der im Mai begonnen hat, vergeben

Wien – Die kika/Leiner/Lipo-Gruppe vergibt den Media-Etat an MediaCom. Das wurde am Montag über eine Presseaussendung bekannt gegeben. Der Auswahlprozess hierfür begann im Mai. Die Steinhoff-Gruppe startete ihn, um eine Agentur für ihre in Österreich vertretenen Produkte zu finden.

Die österreichische Niederlassung von MediaCom in Wien gilt als eine der größten Mediaagenturen in Österreich. (red, 25.9.2017)