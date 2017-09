Historischer Kalender – 27. September

1817 – Durch Verfügung von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen werden die lutherische und die reformierte Kirche Preußens zur Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union.

1917 – Paraguay bricht die diplomatischen Beziehungen zu den Mittelmächten ab.

1922 – Der Völkerbund genehmigt den Sanierungsplan für Österreich.

1922 – König Konstantin I. von Griechenland aus dem Hause Glücksburg dankt zum zweiten Mal ab. (1917-20 saß sein Sohn Alexander, der an den Folgen eines Affenbisses starb, auf dem Thron). Alexanders Bruder wird als Georg II. König.

1937 – Die Revue-Operette "Maske in Blau" von Fred Raymond wird im Berliner Metropoltheater uraufgeführt.

1942 – Der (seit 1938) im US-amerikanischen Exil lebende deutsche Schriftsteller Thomas Mann nimmt in einer BBC-Rundfunkrede zum Massenmord an den Juden durch die Machthaber Nazideutschlands Stellung: "Kein vernunftbegabtes Wesen kann sich in den Gedankengang dieser verjauchten Gehirne versetzen".

1947 – Im Alliierten Kontrollrat kündigt der amerikanische Vertreter die Aufhebung der Telefonzensur und der Zensur der Auslandspost in der US-Besatzungszone Österreichs mit Wirkung vom 10. November an. Ausgenommen ist der Postverkehr mit Deutschland.

1952 – Erich Ollenhauer wird als Nachfolger des verstorbenen Kurt Schumacher zum Parteivorsitzenden der deutschen Sozialdemokraten gewählt.

1962 – Nach dem Sturz des Königs Mohammed al Badr beginnt der bis 1967 dauernden Bürgerkrieg, in den Ägypten auf der Seite der siegreichen Republikaner eingreift, während Saudi-Arabien die Monarchisten unterstützt.

1962 – Der Gouverneur des amerikanischen Bundesstaates Mississippi lässt 500 Staatspolizisten aufmarschieren, um die vom Bundesgericht angeordnete Zulassung des schwarzen Studenten James Meredith zur staatlichen University of Mississippi in Oxford zu verhindern. Justizminister Robert Kennedy droht am nächsten Tag mit dem Einsatz von Gewalt durch die Bundespolizei gegen die Versuche des Gouverneurs.

1987 – Bei einem Erdrutsch in einem Elendsviertel der Stadt Medellin in Kolumbien kommen mehr als 400 Menschen ums Leben.

1987 – Der Entertainer Thomas Gottschalk moderiert, in der Nachfolge von Frank Elstner, erstmals die vom ZDF produzierte Unterhaltungssendung "Wetten, dass...?". Nach 151 Sendungen tritt er am 3.12.2011 zurück.

2002 – Der elfjährige Bankierssohn Jakob von Metzler wird auf dem Nachhauseweg von der Schule im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen entführt und wenig später ermordet. Der Täter wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

2002 – Vier Monate nach seiner Staatsgründung wird Osttimor als 191. Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen.

2007 – Das burmesische Militärregime schlägt Massenproteste von buddhistischen Mönchen und Bevölkerung nieder. In Rangun schießen Sicherheitskräfte in eine Menschenmenge. Offiziell kommen zehn Menschen ums Leben, die Opposition spricht von Hunderten Toten. Tausende Regimegegner werden festgenommen. Im UNO-Sicherheitsrat scheitert eine formelle Verurteilung der burmesischen Machthaber am Widerstand Chinas.

2007 – Die amerikanische Raumsonde "Dawn", startet vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida zu einer auf acht Jahre angelegten Reise ins Weltall. Sie soll die Kleinplaneten Vesta und Ceres im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter erforschen.

2012 – Milliardär Frank Stronach präsentiert in der Orangerie von Schloss Schönbrunn seine neue Partei, das Team Stronach für Österreich.

Geburtstage:

Jacques Bossuet, frz. Theologe/Historiker (1627-1704)

Samuel Adams, US-Staatsmann (1722-1803)

George Cruikshank, engl. Karikaturist (1792-1878)

Louis Botha, südafrik. General/Polit. (1862-1919)

Karl Scheurer, schweiz. Politiker (1872-1929)

Elly Ney, dt. Pianistin (1882-1968)

Louis Auchincloss, US-Autor (1917-2010)

Arthur Penn, US-Regisseur (1922-2010)

Meat Loaf (eig. Marvin Lee Aday), US-Rockmusiker (1947- )

Peter Sellars, US-Theaterregisseur (1957- )

Todestage:

Maximilian I., Kurfürst von Bayern (1573-1651)

Rudolf Fischer, öst. Politiker (SPÖ) (1908-2001)

(APA, 27.9.2017)