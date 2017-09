Yıldırım: 54.400 in Türkei nach Putschversuch in Untersuchungshaft

Türkischer Ministerpräsident: "Fast 5.000 Prozesse wurden eröffnet"

Ankara – Im Zusammenhang mit dem Putschversuch vom vergangenen Jahr sitzen in der Türkei nach Angaben von Ministerpräsident Binali Yıldırım 54.400 Menschen in Untersuchungshaft. Fast 5.000 Prozesse seien eröffnet worden, sagte Yıldırım am Montag dem Sender CNN Türk und anderen Fernsehsendern.

Etwa 101.000 Menschen hätten bei der zuständigen Regierungskommission Beschwerde gegen ihre Entlassung oder Suspendierung aus dem Dienst eingelegt. Die türkische Führung macht den islamischen Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich.

Sie geht seitdem hart gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger vor. Derzeit befinden sich auch noch elf Deutsche wegen des Verdachts politischer Straftaten in türkischer Haft. Darunter sind der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel, der Menschenrechtler Peter Steudtner und die Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu. (APA, 25.9.2017)