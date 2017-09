Schluss nach sechs Runden und zwei Siegen

Villarreal – Der FC Villarreal hat sich nach nur zwei Siegen in den ersten sechs Runden der spanischen Primera Division von Trainer Fran Escriba getrennt. Das gab der Klub am Montag auf seiner Webseite bekannt. Einen Nachfolger wollte das "gelbe U-Boot" demnächst vorstellen. Escriba hatte sein Amt zu Beginn der Vorsaison angetreten und Villarreal am Ende auf Platz fünf geführt. (APA – 25.9. 2017)