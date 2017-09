Übernahme unter Versandapotheken: Shop Apotheke kauft EHS

Niederländisches Unternehmen will mit Übernahme Marktführerschaft im europäischen Online-Versand von Medikamenten ausbauen

Der Markt für im Internet verkaufte Medikamente kommt in Bewegung. Die niederländische Shop Apotheke Europe übernimmt die Versandapotheke Europa Apotheek und kauft dafür die Muttergesellschaft EHS Europe Health Services. Mit der Übernahme wollen die Niederländer ihre Marktführerschaft im europäischen Online-Versand von Medikamenten ausbauen und Kosten sparen.

126 Millionen Euro

Die Anteilseigner der Europe Apotheek sollen je Anteil 2,724 neue Aktien an der Shop Apotheke erhalten, wie das Unternehmen am Montag im niederländischen Venlo mitteilte. Der Kaufpreis betrage gemessen am Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate rund 126 Millionen Euro. Der Zukauf soll spätestens im November über die Bühne gehen. Die Hauptversammlung muss der Transaktion noch zustimmen.

Die börsennotierte Shop Apotheke gehört zu den Marktführern bei rezeptfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten, während Europa Apotheek auf verschreibungspflichtige Mittel spezialisiert ist. In Deutschland wehren sich die stationären Apotheken gegen die Konkurrenz im Netz. So fordert der Apothekerverband ABDA ein Versandverbot für rezeptpflichtige Arzneien. Zuletzt gab es Spekulationen um einen Einstieg von Amazon in den Medikamenten-Markt. Der Internethändler soll die Übernahme der Shop Apotheke geplant haben. Die Versandapotheke selbst dementierte das allerdings. (APA/dpa, 25.9.2017)