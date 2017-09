Japan tauft sein Panda-Baby Shan Shan

Mehr als 320.000 Vorschläge aus der Bevölkerung



Tokio/Peking – Japans Panda-Baby hat endlich einen Namen: Aus mehr als 320.000 Vorschlägen aus der Bevölkerung wurde der Name Shan Shan ausgewählt, wie japanische Medien am Montag berichteten. Das Baby war am 12. Juni im Ueno Zoo zur Welt gekommen, es war die erste Panda-Geburt in Japans ältestem Zoo seit rund fünf Jahren.

Sechs Kilo

Wann die Öffentlichkeit das Bärchen zu sehen bekommt, stehe noch nicht fest, meldete der TV-Sender NHK. Die Eltern, Panda-Star Shin Shin und ihr Partner Ri Ri, wurden im Februar 2011 aus China ausgeliehen. Die Pandadame hatte bereits 2012 ein Junges zur Welt gebracht, das aber nur sechs Tage nach der Geburt an einer Lungenentzündung starb. Ihr inzwischen 65 Zentimeter großes Baby Shan Shan – auf Chinesisch Xiang Xiang – brachte vergangene Woche schon sechs Kilogramm auf die Waage. Auf Deutsch soll sein Name so etwas wie Wohlgeruch bzw. Duft bedeuten. (APA, 25.9.2017)