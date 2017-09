Tschechisch-amerikanischer Schauspieler Jan Tříska gestorben

Spielte nach seiner Emigration 1977 in zahlreichen Hollywood-Filmen mit – Touristen eines Ausflugsschiffes hatten ihn am Samstag aus der Moldau geborgen

Prag – Zwei Tage nach einem tragischen Sturz von der Karlsbrücke in Prag ist der tschechisch-amerikanische Schauspieler Jan Tříska seinen Verletzungen erlegen. Dies berichtete die Agentur CTK am Montag. Tříska wurde 80 Jahre alt. Er hatte nach seiner Emigration im Jahr 1977 in zahlreichen Hollywood-Filmen mitgespielt, unter anderem als Killer in "Larry Flynt – Die nackte Wahrheit" von Milos Forman.

Zwei Touristen eines Ausflugschiffs hatten den populären Darsteller am Samstag bewusstlos aus der Moldau geborgen und zunächst noch wiederbelebt. "Er ging vor jedem neuen Dreh auf die Karlsbrücke, um Kraft zu tanken, die Statuen zu berühren und um Glück zu bitten", sagte der Regisseur Jiri Madl im tschechischen Fernsehen CT. Möglicherweise verlor Tříska dabei den Halt. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unglücksursache aufgenommen.

In Kürze sollten die Dreharbeiten für einen neuen Kinofilm mit dem übersetzten Titel "Auf dem Dach" beginnen. Darin sollte Tříska einen einsamen älteren Professor spielen, der sich mit einem jungen Vietnamesen anfreundet. In dem für den Oscar nominierten Film "Die Volksschule" von 1991 hatte er sehr erfolgreich einen Lehrer mit eher unorthodoxen Methoden dargestellt.

Tříska war mit Karla Chadimova verheiratet, die in ihrer Zeit als Schauspielerin auch in deutschen Fernsehserien wie "Salto Mortale" mitgewirkt hatte. Er hinterlässt zudem zwei Töchter. (APA, 25.9.2017)