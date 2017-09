Software-Konzern SAP kauft US-Online-Serviceanbieter Gigya

Deal soll im Schlussquartal 2017 über die Bühne gehen

Der Software-Riese SAP kauft das US-Unternehmen Gigya, einen Spezialisten für stärkere Online-Beziehungen von Firmen zu ihren Kunden. Der Deal soll im Schlussquartal 2017 über die Bühne gehen, wie SAP am Sonntag in Walldorf mitteilte. Gigya hat mehr als 300 Mitarbeiter und seinen Sitz in Kalifornien, die Gründer kommen aus Israel.

Keine Details

Zu den finanziellen Details der Transaktion wurden keine Angaben gemacht. In israelischen Medien ist von einem Kaufpreis von 350 Mio. Dollar (293 Mio. Euro) die Rede. (APA, 25.9.2017)