Iraks Kurden stimmen trotz großen Widerstands über Unabhängigkeit ab

Der iranische Präsident fordert eine besonnene Reaktion der irakischen Zentralregierung, die wiederum fordert andere Länder zu einem Ölboykott auf

Erbil – Die Kurden im Nordirak stimmen am Montag über ihre Unabhängigkeit ab. Mehr als fünf Millionen sind aufgerufen, über die Abspaltung vom Irak zu entscheiden. Gegen das Referendum gibt es massiven Widerstand.

Die irakische Zentralregierung hält die Abstimmung für verfassungswidrig. Auch die USA als wichtiger Verbündeter der Kurden im Nordirak, die UN und der Iran sprachen sich gegen das Referendum aus. Die Türkei forderte eine Absage und drohte mit Sanktionen.

Der iranische Präsident Hassan Rouhani forderte von Bagdad eine "besonnene" Reaktion auf das Referendum. Der Iran sei gegen die Abstimmung und stehe diesbezüglich voll und ganz auf der Seite der irakischen Zentralregierung, versicherte Rouhani dem irakischen Ministerpräsidenten Haidar al-Abadi am Sonntagabend. Gleichzeitig aber hoffe er und sei sich auch sicher, dass der Irak "besonnen und klug" auf das Referendum reagieren und auch dieses Problem lösen werde.

Irak übt Druck auf Kurdengebiete aus

Der Iran hat am Sonntag den Luftraum zu den kurdischen Autonomiegebieten geschlossen, teilte ein Sprecher des iranischen Sicherheitsrats mit. Damit sei der Iran einem Wunsch der irakischen Zentralregierung gefolgt.

Der Irak hat am Sonntag den Druck auf die autonome Kurdenregion nochmals erhöht. Das Büro von Ministerpräsident Abadi teilte mit, andere Länder aufgerufen zu haben, kein Öl direkt aus der autonomen Kurdenregion zu beziehen, sondern sich nur an die Zentralregierung in Bagdad zu wenden.

Das dürfte sich vor allem an die Türkei richten, das wichtigste Transitland für Öl der irakischen Kurden. Die Regierung in Bagdad hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, Ölexporte der Kurden zu blockieren. Die Kurdenregion im Irak steht für 15 Prozent der Ölförderung im Land, weltweit sind es 0,7 Prozent.

Referendum rechtlich nicht bindend

Es wird damit gerechnet, dass sich eine große Mehrheit der Wähler für die Unabhängigkeit aussprechen wird. Allerdings ist das Referendum rechtlich nicht bindend. Die Kurden genießen in ihren Autonomiegebieten im Nordirak bereits jetzt große Selbstständigkeit. So haben sie in ihrer Hauptstadt Erbil eine eigene Regierung und ein eigenes Parlament. Zudem exportieren sie Öl in die Türkei.

Umstritten ist das Referendum auch deswegen, weil zugleich in Gebieten gewählt werden soll, die eigentlich unter Hoheit der Zentralregierung in Bagdad stehen, aber von den Kurden ebenfalls beansprucht werden. Dazu gehört die ölreiche Provinz Kirkuk, die die kurdischen Peschmerga im Zuge der Kämpfe gegen den IS unter Kontrolle bringen konnten.

Kurdenpräsident: "Kurden über Jahrzehnte unterdrückt"

Kurdenpräsident Massoud Barzani gab der irakischen Zentralregierung die Verantwortung für das Referendum. Diese habe die Kurden über Jahrzehnte unterdrückt und benachteiligt. "Wir haben unser Bestes getan, um eine Lösung mit Bagdad und der internationalen Gemeinschaft zu finden", sagte Barzani am Sonntag. "Bagdad hat uns nicht akzeptiert und uns damit dazu gezwungen, diesen Schritt zu machen." Es gebe kein Zurück zu dieser "gescheiterten Beziehung".

Barzani erklärte, er erwarte keine Zusammenstöße mit der irakischen Armee. Die kurdischen Peschmerga-Kämpfer seien aber bereit, auf jeden Angriff zu reagieren. Der Türkei und dem Iran sagte er zu, die Kurden würden ein Faktor für Stabilität in der Region sein und sich an internationale Grenzen halten. (APA, 25.9.2017)