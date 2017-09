Neymar soll drei Millionen Euro im Monat kassieren

"Spiegel" veröffentlicht einige Vertragsdetails zum Rekordtransfer des Brasilianers – UEFA-Jurist kritisiert "Raubtierkapitalismus"

Paris – Das deutsche Nachrichten-Magazin "Der Spiegel" hat die Bezüge von Superstar Neymar beim französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain veröffentlicht. Laut der Enthüllungsplattform "Football Leaks" kassiert der 25-jährige Brasilianer pro Monat 3,069 Millionen Euro. Neymar war Anfang August um 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt.

Zum Neymar-Transfer sickerten auch weitere Details durch. Demnach hat der teuerste Spieler der Geschichte Anfang August vom FC Barcelona schriftlich die Auszahlung einer Treueprämie in der Höhe von 43,65 Millionen Euro gefordert. Dies war die zweite Rate eines "Signing Bonus" in Höhe von insgesamt 64,4 Millionen Euro, den Barcelona seinem Star für die Vertragsverlängerung im Juli 2016 zugesichert hatte. Barca hielt die Summe im Zuge der fortgeschrittenen Verhandlungen in der französischen Hauptstadt zurück.

Die deutschen Rechercheure zitierten im Zusammenhang mit dem Weltrekord-Deal zudem einen ranghohen Juristen der UEFA. Der Topfunktionär des europäischen Verbands verglich die Sommer-Exzesse auf dem Transfermarkt mit dem "Raubtierkapitalismus des 19. Jahrhunderts in Amerika". Das System sei außer Kontrolle geraten. (APA, 24.9.2017)