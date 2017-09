Federer besiegelt Europas Sieg im Laver Cup

foto: apa/afp/michal cizek

"Es war wirklich hart, Team World hat am Ende noch alles rausgeholt. Ich bin sehr erleichtert, dass wir es noch gewonnen haben", meinte Federer, der die Idee für diesen Bewerb auch wegen seiner ehrlich gemeinten Verehrung für Laver gehabt hatte. "Er hat so viel für diesen Sport getan. Ich hoffe, Sie sind glücklich. Danke für alles, was Sie diesem Sport gegeben haben", sagte Federer in Richtung Laver, der 1962 und 1969 zweimal den Grand Slam innerhalb eines Kalenderjahres geschafft hatte. "Das bin ich", erwiderte der gerührte 79-jährige Australier.