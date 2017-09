Merkel will trotz Verlusten regieren, SPD geht in Opposition, nur Jamaika-Koalition möglich

Deutschlands große Koalition verliert massiv – AfD drittstärkste Kraft im Deutschen Bundestag – FDP schafft Comeback

Berlin – Angela Merkel geht nach der Bundestagswahl vom Sonntag in ihre bereits vierte Amtszeit als deutsche Kanzlerin – allerdings mit schweren Verlusten und nicht mit der SPD als Koalitionspartner: Für die Union (CDU und CSU) stimmten nach Hochrechnungen rund 33 Prozent – nach 41,5 Prozent vor vier Jahren. Dennoch freute sich Merkel über das "Erreichen der strategischen Wahlziele".

Die Sozialdemokraten mit Spitzenkandidat Martin Schulz fielen auf ihren historischen Tiefststand von rund 21 Prozent. Doch Schulz denkt nicht an Rücktritt, er kündigte am Sonntagabend an, nach diesem "schweren und bitteren Tag" in die Opposition zu wechseln.

Somit ist Merkels zweite große Koalition wohl Geschichte, sollte die SPD nicht noch eine maximale Kehrtwende machen: Der schwarzen Kanzlerin wird rechnerisch nur die Option einer Jamaika-Koalition übrigbleiben – benannt nach der Farbe Gelb der FDP von Christian Lindner und den Grünen unter Cem Özdemir und Simone Peter.

FDP wiedererstarkt – AfD erstmals im Bundestag

Vor allem die FDP konnte einen großen Erfolg verbuchen: Sie war 2013 an der Wahlhürde von fünf Prozent gescheitert, nun zieht sie mit rund zehn Prozent wieder in den Bundestag ein. FDP-Chef Christian Lindner hat schon seine Bereitschaft für Koalitionsgespräche unter bestimmten Bedingungen kundgetan. Es müsste auf alle Fälle eine Kurskorrektur vorgenommen werden. Lindner und die FDP formulierten bereits im Vorfeld Grundpositionen, zu denen die Senkung der Steuersätze, ein neues Einwanderungsgesetz sowie Nachbesserungen in der Klimapolitik gehören.

Die Grünen wollen selbstbewusst in mögliche Gespräche über eine Jamaika-Koalition gehen. "Wir werden kein einfacher Partner sein. Es werden schwierige Gespräche", erklärte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt am Wahlabend.

Drittstärkste Partei wurde die rechte Alternative für Deutschland (AfD), sie landete bei mehr als 13 Prozent. Spitzenkandidat Alexander Gauland will nun, so formulierte er es, "Jagd auf Merkel" machen. Diese Bundesregierung könne sich "warm anziehen". "Wir werden uns dafür einsetzen, dass das, was die Menschen auf der Straße denken, wieder im Bundestag vertreten ist," so Gauland. Stabil blieb die Linke, sie konnte ihr Ergebnis von 2013 mit rund neun Prozent halten.

Schlechtestes Unions-Ergebnis seit 1949

Für die deutsche Bundeskanzlerin und ihre Union war es ein Abend der zwiespältigen Gefühle. Einerseits wurde die Union wieder ganz klar stärkste Kraft, das ist auch das erklärte Wahlziel von Merkel und ihren Wahlhelfern gewesen.

Doch andererseits verlor die Union massiv, das Ergebnis ist somit weit von jenen 40 Prozent entfernt, die CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer noch zu Beginn des Jahres als Wahlziel ausgegeben hatte. Es ist vielmehr das schlechteste Wahlergebnis der Union seit 1949.

"Natürlich hatten wir uns ein besseres Ergebnis erhofft, das ist völlig klar", erklärte Merkel am Abend in der CDU-Zentrale. Doch sie sagte auch: "Wir sind stärkste Kraft, haben den Auftrag, eine Regierung zu bilden, und gegen uns kann keine Regierung gebildet werden."

In München war weniger Optimismus zu spüren, Seehofer war hörbar not amused und kündigte mehr Härte in der Flüchtlingspolitik an. "Wir hatten eine Flanke auf der rechten Seite, eine offene Flanke", sagte er. Diese Flanke gelte es nun zu schließen, "mit klarer Kante und klaren politischen Positionen".

Ängste und Sorgen

Die wichtigste Aufgabe in der vergangenen Legislaturperiode ist für Merkel die Bewältigung der Flüchtlingskrise gewesen. Doch hier hatte die Kanzlerin mit ihrer Politik der offenen Grenzen nicht zur Zufriedenheit aller gehandelt. 51 Prozent sagen laut einer Umfrage von Infratest Dimap, Merkel vergesse bei diesem Thema die Ängste und Sorgen der Menschen. Und 51 Prozent meinen zudem: Zwölf Jahre Merkel sind genug.

Doch immerhin: Man ging als die Nummer eins aus dem Rennen. Als in Berlin im Willy-Brandt-Haus SPD-Chef Martin Schulz auf die Bühne trat, da ertönten sogleich "Martin! Martin!"-Rufe, als habe die SPD die Wahl gewonnen. Offenbar wollten die Genossen Schulz demonstrativ den Rücken stärken.

Dieser bekannte sogleich: "Heute ist ein schwerer und ein bitterer Tag für die deutsche Sozialdemokratie. Wir haben unser Wahlziel verfehlt. Wir haben es offenbar nicht geschafft, unsere rationelle Wählerbasis zu erreichen und auszubauen."

Personaldiskussionen

Sowohl bei der Union als auch bei den Sozialdemokraten wird es nun wohl zu innerparteilichen Personaldiskussionen kommen. Schulz hat zwar erklärt, er wolle bei jedem Ergebnis als SPD-Chef weitermachen, aber da war noch nicht abzusehen, wie kurz der rote Balken am Wahlabend wirklich sein würde.



Zudem wurde er gedrängt, eines der Spitzenämter – entweder den Partei- oder den Fraktionsvorsitz – in jüngere weibliche Hände zu legen. Empfohlen hat sich in der abgelaufenen Legislaturperiode Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD), die mit dem Mindestlohn und der "Rente mit 63" wichtige rote Anliegen durchgesetzt hat. Sie hat mittlerweile einen sehr guten Ruf in der SPD und könnte Fraktionschef Thomas Oppermann ablösen.

Auch in der Union könnten nun angesichts des Ergebnisses Stimmen laut werden, die daran erinnern, dass es eine Zeit nach Angela Merkel geben wird und dass man langsam einmal daran denken sollte, wer eines Tages die CDU übernehmen könnte. Und man wird vielleicht die Frage stellen, ob Merkel immer noch ein Zugpferd ist oder nicht mittlerweile doch Teil des Problems. Allerdings: Ein(e) Nachfolger(in) ist nicht in Sicht, Merkel hat hinter sich bis jetzt noch niemanden groß werden lassen. (bau, red, 24.9.2017)