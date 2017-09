Austria verteidigt sich in Salzburg zum 0:0

Meister klar überlegen, Veilchen dank Aushilfs-Goalie Pentz defensiv stabil

Salzburg – Die Brisanz der Ausgangslage war dem Match in der Red-Bull-Arena zunächst nicht anzusehen gewesen. Die Austria, nach einer Sohlenblessur von Osman Hadzikic erst zum zweiten Mal mit dem 20-jährigen Ex-Salzburg-Junior Patrick Pentz im Tor, versuchte zunächst sicher zu stehen.

Ohne den erkrankten Stürmer Christoph Monschein wirkten die Wiener allerdings nicht sonderlich entschlossen, im 14. Versuch endlich wieder einmal gegen den Serienmeister zu gewinnen.

Standardsituationen über Raphael Holzhauser waren die Hoffnung, der violette Ballverteiler sorgte jedoch fast für den schnellen Rückstand, als er im eigenen Strafraum den Ball mit dem Oberarm bändigte (9.). Schiedsrichter Markus Hameter verzichtete aber bei dieser Aktion ebenso auf einen Elfer wie nach einem klaren Strafraumfoul von Stefan Lainer gegen Kevin Friesenbichler (11.).

foto: apa/krugfoto Patrick Pentz war in seinem zweiten Bundesliga-Spiel oft im Mittelpunkt.

Völlig regelkonform war dagegen eine Parade von Alexander Walke bei einem Kopfball Friesenbichlers nach Freistoß von Holzhauser (26.). Der einzigen guten Austria-Chance standen mehrere Gelegenheiten der stark andrückenden Salzburger gegenüber, doch Pentz vereitelte Treffer von Munas Dabbur (19.), Fredrik Gulbrandsen (29.) sowie Valon Berisha (45.). Bei einem Schuss von Amadou Haidara hätte der sichere Torhüter allerdings kaum eine Chance gehabt, doch der ging fehl (38.).

Halbzeit zwei wie gehabt

Die zweite Hälfte eröffnete Pentz mit einer Parade gegen Hannes Wolf (54.), in Schwung wollte die Partie danach nicht mehr so richtig kommen, vor allem weil die Salzburger nicht gerade vor Ideen sprühten und es in den wenigen guten Szenen an Präzision fehlen ließen.

foto: apa/krugfoto Sogar sehr oft.

Die in dieser Phase fast einzige Chance vergab Austrias junger Verteidiger Mohammed Kadiri per Kopf nach Flanke von Holzhauser. Und als Pentz auch noch einen Freistoß von Berisha parierte, dem Kosovaren also das 200. Pflichtspiel für Salzburg verdarb, war das torlose Remis der eigentlich torgefährlichsten Teams der Bundesliga amtlich und die Spitzenposition von Sturm gerettet. Salzburg (daheim gegen Marseille) und die Austria (bei AEK Athen) gehen unbesiegt in ihre zweiten Europa-League-Auftritte am Donnerstag. (red, 24.9.2017)





9. Runde: FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 0:0

Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 8.107, SR Hameter.

Salzburg: Walke – Lainer, Miranda, Caleta-Car, Ulmer – Samassekou – Haidara (67. Schlager), Wolf, Va. Berisha – Gulbrandsen (75. Daka), Dabbur

Austria: Pentz – Klein, Kadiri, Serbest, Martschinko – Holzhauser – Prokop (77. Tajouri), Alhassan, Lee (60. De Paula), Pires (93. Salamon) – Friesenbichler

Gelbe Karten: Haidara, Miranda bzw. Lee, Holzhauser, Friesenbichler