Nach 0:2-Niederlage bei Sampdoria

Genua – AC Milan hat am Sonntag in der italienischen Fußball-Meisterschaft den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Austrias Europa-League-Gegner kassierte gegen Sampdoria Genua durch Treffer von Duvan Zapata (72.) und Ricardo Alvarez (90.) eine 0:2-Auswärtsniederlage und liegt nun jeweils sechs Punkte hinter den führenden Teams Napoli und Juventus, die bereits am Samstag Siege eingefahren hatten. (APA, 24.9.2017)